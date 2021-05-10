В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 10 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Калгари» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадская команда из Альберты находится на шестом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 51 встрече «регулярки» ей удалось заработать 47 очков.

Последняя игра «Калгари» и «Оттавы» состоялась 20 апреля. Тогда на своем льду «огоньки» потерпели поражение (2:4). После матча с «сенаторами» «Флеймз» ждало противостояние с «Монреалем».

Сперва подопечные Дэррила Саттера дважды прибили «Хабс» в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» (4:2; 5:2). А в третьем стыковом поединке с «Монреалем» «огни» оказались слабее (1:2).

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Затем «Калгари» отправился на выезд в Эдмонтон, где по разу победил (3:1) и проиграл (1:4) «Ойлерз». В последнем матче «Флеймз» крупно влетели «Виннипегу» (0:4).

«Оттава»

Хоккейный клуб из Онтарио, Канада, провел в регулярном сезоне 52 поединка и заработал 49 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона он поднялся на пятую строчку.

В последнее время «Оттава» начала демонстрировать хорошие результаты. В десяти предыдущих поединках она одержала восемь побед в основное время.

С 17 по 23 апреля подопечные Ди Джея Смита в гостях обыграли «Монреаль» (4:0), «Калгари» (4:2) и «Ванкувер» (3:0). Еще в одной встрече с «Ванкувером» полководцы уступили (2:4).

Но в двух следующих матчах против «Накс» «Оттава» победила (2:1; 6:3). Позже «Сенс» не справились с «Монреалем» (2:3 ОТ), а затем они взяли верх над «Виннипегом» (2:1), «Монреалем» (5:1) и снова над «Джетс» (4:2).

Прогноз

Победа «Калгари» оценивается в 1.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Оттавы» — 3.54.

В «Скоушабэнк-Сэдлдоум» сойдутся команды, которые не попадут в плей-офф. Однако по ходу сезона они выдавали яркие встречи с высокой результативностью.

От их очного матча вполне можно ждать голевой перестрелки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.74.