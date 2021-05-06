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    «Вашингтон» разберется с подавленными «рейнджерами»?

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон» в недавней игре в «Мэдисон Сквер Гарден»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    Коллектив с Манхэттена пролетает мимо плей-офф. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на пятом месте с 58 баллами, добытыми в 53 встречах «регулярки».

    После четырехматчевой серии с «Нью-Джерси», в которой «Рейнджерс» завоевали четыре победы в основное время, Нью-Йоркский клуб пережил два поражения.

    Сперва «синерубашечники» сполна получили от «Айлендерс» (1:6), а затем они были обыграны «Филадельфией» (2:3). Во второй стыковой встрече с «Флайерз» команда Куинна взяла реванш (4:1).

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    Позже «Рейнджерс» уверенно разобрались с «Баффало» (6:3; 3:1), а затем снова проиграли «Айлендерс» (0:4; 0:3). В недавнем поединке «синерубашечники» слились и «Вашингтону» (3:6).

    «Вашингтон»

    Столичный клуб провел в чемпионате 52 встречи, в которых заработал 71 очко и обеспечил выход в следующий раунд. В Восточном дивизионе он расположен на второй позиции.

    18 апреля «Вашингтон» в «ТД Гарден» сразился с «Бостоном» и потерпел в упомянутой игре крупное поражение (3:6). После этого матча «Кэпс» ждало противостояние с «Айлендерс».

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    • В «Нассау Колизеум» подопечные Питера Лавиолетта одержали две победы (1:0 Б; 6:3). Затем их третий стыковой поединок прошел на «Кэпитал Уан Арене», где столичный клуб также был сильнее (1:0).

    Позже в родных стенах «Вашингтон» дважды слился «Питтсбургу» (4:5 ОТ; 0:3). В своем последнем матче ребята Лавиолетта снесли «Рейнджерс» (6:3).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.65, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Вашингтона» — 2.42.

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    До конца «регулярки» выбыли несколько хоккеистов «Рейнджерс», включая Артемия Панарина. Да и форвард «Кэпс» Александр Овечкин пропустит грядущую встречу.

    Однако и без этих ребят матч получится интересным. Вот только немотивированный и выдохшийся клуб из Нью-Йорка может и не осилить данное противостояние. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой 0 за 1.89.

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