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    Победная серия «Бостона» продлится в «КиБанк Центре»?

    «Баффало» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Бостон»
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    Патрис Бержерон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.90
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Баффало»

    В 46 поединках регулярного чемпионата клуб из Буффало заработал 31 очко. В турнирной таблице Восточного дивизиона он все еще находится на последнем месте.

    4 и 7 апреля «Баффало» добыл две победы подряд. С командой это произошло впервые при новом тренере. Коллектив Дона Гранато обыграл «Рейнджерс» (3:2 Б) и «Нью-Джерси» (5:3).

    После удачных встреч «Сэйбрз» пару раз остались без набранных баллов. «Мечи» оказались слабее «Джерси» (3:6) и «Вашингтона» (3:4). А затем эта команда одержала верх над «Филадельфией» (5:3).

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    В следующих играх «Баффало» чередовал свои результаты. Коллектив Гранато уступил «Бостону» (2:3 Б), разгромил «Вашингтон» (5:2), по разу проиграл (2:3) и победил «Питтсбург» (4:2), а также слился «Брюинз» в поединке 21 апреля (0:2).

    «Бостон»

    Ребята из Массачусетса провели в регулярном первенстве 44 встречи, в которых заработали 58 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона «медведи» замыкают топ-4.

    10 и 12 апреля «Бостон» пережил два поражения. Сперва в «Веллс Фарго Центре» гости уступили «Филадельфии» (2:3). А вот в «ТД Гарден» «Бис» были опозорены «Вашингтоном» (1:8).

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    • После погрома в игре со столичным клубом команда Брюса Кэссиди больше никому не уступала. Беспроигрышную серию «Брюинз» начали с поединка против «Баффало» (3:2 Б).

    Следующие четыре встречи «Бостон» затащил в основное время. На своем льду «мишки» разобрались с «Айлендерс» (4:1; 3:0) и «Вашингтоном» (6:3), а в гостях они победили «Баффало» (2:0).

    Прогноз

    Победа «Баффало» оценивается в 5.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Бостона» — 1.60.

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    В предыдущей игре в «КиБанк Центре» «Баффало» был хуже по броскам в створ и завершил встречу с нулевой реализацией, ожидаемой борьбы так и не вышло.

    Во втором матче гости также могут спокойно решить исход в свою пользу. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» за 1.60.

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