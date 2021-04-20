В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Амали Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Флориды занимает в Центральном дивизионе третье место. В 44 поединках «регулярки» он заработал 60 зачетных баллов.

В начале апреля «Тампа-Бэй» добыла две победы. Команда разобралась с «Коламбусом» (3:2) и «Детройтом» (2:1), прервав таким образом серию из трех поражений.

Но 4 числа текущего месяца «молнии» крупно слились «Детройту» (1:5), после чего они оказались слабее «Коламбуса» (2:4). Позже «Тампа» взяла реванш у «Блю Джекетс» (6:4) и раскатала «Нэшвилл» (3:0).

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Затем состоялась еще одна игра с «Предс», в которой ребята Купера были растоптаны (2:7). В последних поединках «Тампа-Бэй» по разу победила (3:2 ОТ) и потерпела поражение (3:5) от «Флориды».

«Каролина»

Ребята из города Роли провели в регулярном чемпионате 43 встречи, в которых они завоевали 62 очка. С такими показателями «ураганы» возглавляют таблицу Центрального дивизиона.

4 апреля «Каролина» на своем льду принимала «Даллас». В этом поединке «Кейнс» неожиданно проиграли (2:3). Но после той потери баллов команда выдала отрезок из трех побед.

Он начался с реванша в противостоянии с «Далласом» (1:0). Далее подопечные Рода Бриндамора разгромили «Флориду» (5:2; 3:0). Но в двух следующих встречах победная серия оборвалась.

На «PNC-Арене» «Каролина» потерпела поражения от «Детройта» (4:5 Б; 1:3). Неожиданные потери в игре с аутсайдером «ураганы» компенсировали двумя положительными результатами в матчах с «Нэшвиллом» (4:1; 3:1).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Каролины» — 2.88.

В матче на «Амали Арене» хозяева могут сравняться с «Каролиной» по очкам. Но команда Бриндамора, несмотря на глупые потери баллов в играх с «Детройтом», сейчас на высоте.

Во Флориде «ураганы» навяжут борьбу «Тампе» и не позволят ей легко приблизиться к первому месту. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» или ничья за 1.75.