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    «Эдмонтон» продлит проблемную серию соперников?

    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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    Джеймс Нил
    В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Ванкувер»

    Команда из провинции Британская Колумбия, Канада, провела в «регулярке» всего 37 матчей. Сейчас она имеет 35 баллов на счету и находится на шестом месте в Северном дивизионе.

    Незадолго до вынужденного ухода на карантин «Ванкувер» стрельнул серией из четырех поединков без поражений. И началась она в игре с «Эдмонтоном» (2:1).

    В следующих двух матчах подопечные Трэвиса Грина взяли верх над «Оттавой» в гостях (3:2 ОТ; 3:2 Б), а 20 марта «Накс» обыграли «Монреаль» (3:2 ОТ).

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    Перед самоизоляцией «Ванкувер» проиграл три встречи. Сперва команда Грина уступила «Монреалю» (4:5 Б), а затем она крупно влетела «Виннипегу» (0:4; 1:5).

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из провинции Альберта имеет в своей копилке 52 балла. Эти очки были заработаны в 42 играх «регулярки». В Северном дивизионе «нефть» занимает третью строчку.

    В апреле «Эдмонтон» успел провести всего пять матчей. Но в трех встречах «Ойлерз» добыли победы. В первой такой игре они у себя дома прихлопнули «Калгари» (3:2).

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    • Затем команду Дэйва Типпетта ждала серия из трех выездных поединков. Сперва «Эдмонтон» сразился с «Монреалем» в «Белл МТС», где потерпел неудачу в дополнительное время (2:3 ОТ).

    Далее «нефть» дважды зарубилась с «Оттавой» в «Канадиен Тайер Центре». Там гости оказались сильнее (4:2; 3:1). А в последнем матче «Эдмонтон» был раздавлен «Калгари» (0:5).

    Прогноз

    Победа «Ванкувера» оценивается в 3.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Эдмонтона» — 1.93.

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    Перед самоизоляцией «Ванкувер» находился не в лучшей форме, а к этой игре команда подходит с некоторыми кадровыми потерями. Сразу 7 хоккеистов «Накс» пропустят грядущую встречу.

    «Ойлерз» понимают, что соперник сейчас ослаблен, поэтому в гостях коллектив Типпетта обязан решать исход матча в свою пользу. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» с коэффициентом 1.93.

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