В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 38 играх регулярного первенства хоккеистам с Манхэттена удалось заработать 41 очко, что позволило им подняться на пятую строчку в зачете Восточного дивизиона.

В последних своих матчах «Рейнджерс» неплохо разбираются с топ-клубами дивизиона. К примеру, 21 марта «синерубашечники» обыграли «Вашингтон» (3:1).

А после победы над «Баффало» (5:3) коллектив Дэвида Куинна раскатал «Филадельфию» (8:3). В двух следующих матчах нью-йоркский клуб уступил «Флайерз» (1:2) и «Кэпс» (4:5).

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Еще в одной встрече с «Вашингтоном» «Рейнджерс» добыл крупную победу (5:2). Затем «синерубашечники» взяли верх (3:2 ОТ) и проиграли (2:3 Б) «Баффало». В недавнем матче «рейнджеры» разнесли «Питтсбург» (8:4).

«Питтсбург»

Коллектив из Пенсильвании сыграл в 39 поединках регулярного сезона и набрал за все это время 50 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он замыкает топ-3.

После поражения от «Нью-Джерси» 21 марта (1:2 ОТ) «Питтсбургу» удалось провести серию из шести побед. Она началась с двух погромов «Баффало» (4:0; 6:3).

Разобравшись с последним клубом дивизиона, «Пенс» пару раз прихлопнули «Айлендерс» (6:3; 2:1). А 2 апреля команда Майка Салливана снесла «Бостон» (4:1).

Во второй стыковой игре с «Брюинз» «Питтсбург» потерпел поражение (5:7), прервав свою успешную серию. В последнем поединке «пингвины» крупно влетели «Рейнджерс» (4:8).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Питтсбурга» — 2.56.

Пару дней назад соперники провели седьмую очную встречу в текущем сезоне. В пяти поединках команды играли открыто и забивали минимум 6 голов.

Недавняя результативная перестрелка, завершившаяся победой «Рейнджерс», говорит о том, что клубы готовы продолжать радовать зрителей «верховыми» матчами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.