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    «Рейнджерс» и «Питтсбург» снова устроят результативную перестрелку?

    «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Питтсбург»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    В 38 играх регулярного первенства хоккеистам с Манхэттена удалось заработать 41 очко, что позволило им подняться на пятую строчку в зачете Восточного дивизиона.

    В последних своих матчах «Рейнджерс» неплохо разбираются с топ-клубами дивизиона. К примеру, 21 марта «синерубашечники» обыграли «Вашингтон» (3:1).

    А после победы над «Баффало» (5:3) коллектив Дэвида Куинна раскатал «Филадельфию» (8:3). В двух следующих матчах нью-йоркский клуб уступил «Флайерз» (1:2) и «Кэпс» (4:5).

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    Еще в одной встрече с «Вашингтоном» «Рейнджерс» добыл крупную победу (5:2). Затем «синерубашечники» взяли верх (3:2 ОТ) и проиграли (2:3 Б) «Баффало». В недавнем матче «рейнджеры» разнесли «Питтсбург» (8:4).

    «Питтсбург»

    Коллектив из Пенсильвании сыграл в 39 поединках регулярного сезона и набрал за все это время 50 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он замыкает топ-3.

    После поражения от «Нью-Джерси» 21 марта (1:2 ОТ) «Питтсбургу» удалось провести серию из шести побед. Она началась с двух погромов «Баффало» (4:0; 6:3).

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    Во второй стыковой игре с «Брюинз» «Питтсбург» потерпел поражение (5:7), прервав свою успешную серию. В последнем поединке «пингвины» крупно влетели «Рейнджерс» (4:8).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Питтсбурга» — 2.56.

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    Пару дней назад соперники провели седьмую очную встречу в текущем сезоне. В пяти поединках команды играли открыто и забивали минимум 6 голов.

    Недавняя результативная перестрелка, завершившаяся победой «Рейнджерс», говорит о том, что клубы готовы продолжать радовать зрителей «верховыми» матчами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.

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