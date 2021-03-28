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    «Чикаго» продолжит выигрывать на своем льду?

    «Чикаго» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нэшвилл»
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    Патрик Кейн
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Коллектив из Иллинойса сыграл в 34 поединках и заработал 37 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на четвертой позиции.

    После матча с «Далласом» 12 марта, в котором «Чикаго» победил (4:2), команда Джереми Коллитона потерпела четыре поражения кряду.

    Сперва два раза «дрозды» в «BB&T Центре» крупно проиграли «Флориде» (2:4; 3:6), а затем «Би-хокс» были разгромлены и «Тампой-Бэй» (2:4; 1:4).

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    Но из печальной серии «Чикаго» выбрался 24 марта. В «Юнайтед Центре» ребята Коллитона одержали верх над «Флоридой» (3:2). А спустя пару дней они хлопнули «пантер» с более крупной разницей (3:0).

    «Нэшвилл»

    Команда из Теннесси в регулярном первенстве провела 34 встречи, в которых ей удалось заработать 33 балла. В таблице Центрального дивизиона она идет шестой.

    В своих последних матчах «Нэшвилл» хорош. В шести недавних встречах «хищники» добыли пять побед. В этот период они даже успели разгромить «Тампу» (4:1).

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    • После поединка с «молниями» подопечные Джона Хайнса обыграли «Флориду» (2:1), а также потерпели от «пантер» поражение во второй стыковой игре (0:2).

    В трех других матчах «Нэшвилл» победил. Сперва в Техасе «Предс» одержали верх над «Далласом» (4:3 Б). А в двух крайних поединках «саблезубые» прибили «Детройт» (2:0; 7:1).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нэшвилла» — 2.66.

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    «Нэшвилл» сейчас демонстрирует неплохие результаты. Но «дрозды» дома далеко не всегда позволяют соперникам возить себя и отбирать очки.

    После удачных поединков с «Флоридой» хозяевам хотелось бы продолжить идти без поражений. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче за 1.77.

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