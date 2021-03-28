В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Коллектив из Иллинойса сыграл в 34 поединках и заработал 37 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на четвертой позиции.

После матча с «Далласом» 12 марта, в котором «Чикаго» победил (4:2), команда Джереми Коллитона потерпела четыре поражения кряду.

Сперва два раза «дрозды» в «BB&T Центре» крупно проиграли «Флориде» (2:4; 3:6), а затем «Би-хокс» были разгромлены и «Тампой-Бэй» (2:4; 1:4).

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Но из печальной серии «Чикаго» выбрался 24 марта. В «Юнайтед Центре» ребята Коллитона одержали верх над «Флоридой» (3:2). А спустя пару дней они хлопнули «пантер» с более крупной разницей (3:0).

«Нэшвилл»

Команда из Теннесси в регулярном первенстве провела 34 встречи, в которых ей удалось заработать 33 балла. В таблице Центрального дивизиона она идет шестой.

В своих последних матчах «Нэшвилл» хорош. В шести недавних встречах «хищники» добыли пять побед. В этот период они даже успели разгромить «Тампу» (4:1).

После поединка с «молниями» подопечные Джона Хайнса обыграли «Флориду» (2:1), а также потерпели от «пантер» поражение во второй стыковой игре (0:2).

В трех других матчах «Нэшвилл» победил. Сперва в Техасе «Предс» одержали верх над «Далласом» (4:3 Б). А в двух крайних поединках «саблезубые» прибили «Детройт» (2:0; 7:1).

Прогноз

Победа «Чикаго» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нэшвилла» — 2.66.

«Нэшвилл» сейчас демонстрирует неплохие результаты. Но «дрозды» дома далеко не всегда позволяют соперникам возить себя и отбирать очки.

После удачных поединков с «Флоридой» хозяевам хотелось бы продолжить идти без поражений. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче за 1.77.