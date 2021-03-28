«Чикаго»
Коллектив из Иллинойса сыграл в 34 поединках и заработал 37 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на четвертой позиции.
После матча с «Далласом» 12 марта, в котором «Чикаго» победил (4:2), команда Джереми Коллитона потерпела четыре поражения кряду.
Сперва два раза «дрозды» в «BB&T Центре» крупно проиграли «Флориде» (2:4; 3:6), а затем «Би-хокс» были разгромлены и «Тампой-Бэй» (2:4; 1:4).
Но из печальной серии «Чикаго» выбрался 24 марта. В «Юнайтед Центре» ребята Коллитона одержали верх над «Флоридой» (3:2). А спустя пару дней они хлопнули «пантер» с более крупной разницей (3:0).
«Нэшвилл»
Команда из Теннесси в регулярном первенстве провела 34 встречи, в которых ей удалось заработать 33 балла. В таблице Центрального дивизиона она идет шестой.
В своих последних матчах «Нэшвилл» хорош. В шести недавних встречах «хищники» добыли пять побед. В этот период они даже успели разгромить «Тампу» (4:1).
После поединка с «молниями» подопечные Джона Хайнса обыграли «Флориду» (2:1), а также потерпели от «пантер» поражение во второй стыковой игре (0:2).
В трех других матчах «Нэшвилл» победил. Сперва в Техасе «Предс» одержали верх над «Далласом» (4:3 Б). А в двух крайних поединках «саблезубые» прибили «Детройт» (2:0; 7:1).
Прогноз
Победа «Чикаго» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нэшвилла» — 2.66.
«Нэшвилл» сейчас демонстрирует неплохие результаты. Но «дрозды» дома далеко не всегда позволяют соперникам возить себя и отбирать очки.
После удачных поединков с «Флоридой» хозяевам хотелось бы продолжить идти без поражений. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче за 1.77.