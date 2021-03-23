«Локомотив»
Ярославская команда заработала 83 балла в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф она попала с четвертого места Западной конференции.
В раунде 1/4 «Локомотив» зарубился с «Йокеритом». Из-за эпидемиологической ситуации все поединки состоялись на «Арене-2000». В первой игре «Локо» обыграл «шутов» минимально (1:0).
Затем подопечные Андрея Скабелки разгромили «Йокерит» (5:0). В третьем матче Теэму Пулккинен принес ярославцам победу в овертайме (3:2 ОТ), после чего они еще раз прибили финнов (4:1).
В полуфинале «Локомотив» играет с ЦСКА, но провести удачно «железнодорожники» пока смогли только первый матч (2:0). В двух других поединках ярославцы уступили (1:4; 1:2 ОТ).
ЦСКА
В регулярном чемпионате московская команда заработала 91 балл, благодаря чему она оказалась на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.
В 1/4 финала «Запада» ЦСКА зарубился со «Спартаком». Пожалуй, только первый матч доставил «армейцам» хлопот, поскольку те вырвали победу лишь в овертайме (1:0 ОТ).
В трех следующих матчах с красно-белыми подопечные Игоря Никитина добывали желаемый результат в основное время (5:1; 3:0; 3:1).
В полуфинале конференции «кони» проиграли одну встречу «Локомотиву» (0:2). Но в двух недавних поединках ЦСКА одержал верх (4:1; 2:1 ОТ).
Прогноз
Победа «Локомотива» оценивается а 2.81, ничья — в 3.82, а на победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.38.
После осечки в первой игре «армейцы» совершили камбэк в двух матчах, благодаря чему повели в серии.
Но ни одна из встреч не запомнилась особой результативностью. Поэтому и в четвертой игре не нужно ожидать голевой перестрелки. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.60.