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    «Виннипег» и «Монреаль» голов не пожалеют

    «Виннипег» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Монреаль»
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    Матье Перро
    В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Белл МТС» 16 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.57
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Виннипег»

    Коллектив из Канады, провинция Манитоба, в рейтинге Северного дивизиона находится на втором месте. В 27 матчах «регулярки» он заработал 36 баллов.

    В марте «Виннипег» успел выйти на лед в семи встречах. В четырех поединках «Джетс» победили. Но в первой мартовской дуэли был разгром от «Ванкувера» (0:4).

    А вот в другой битве с «Накс» «бомбардировщики» и сами выиграли крупно (5:2). Затем подопечные Пола Мориса хлопнули «Монреаль» (3:4 ОТ) и получили от него же полную сетку (1:7).

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    В трех последних матчах «Виннипег» бился с «Торонто». В двух гостевых встречах «Джетс» победили (4:3; 5:2), а между этими поединками было поражение (3:4 ОТ).

    «Монреаль»

    Представители Канады из провинции Квебек также приняли участие в 27 матчах «регулярки». Заработать им удалось 31 балл, благодаря чему команда замыкает топ-4 Северного дивизиона.

    В пяти последних матчах зимы «Монреаль» потерпел пять поражений подряд. А в первой весенней встрече «трехцветные» победили «Оттаву» (3:1).

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    • Затем были поединки с «Виннипегом». В одной игре команда Клода Жюльена уступила (3:4 ОТ), а в другой — разнесла соперников (7:1).

    Позже «Монреаль» влетел «Ванкуверу» (1:2 Б) и прибил «Накс» во втором матче (5:1). А в двух последних встречах «славные» оказались слабее «Калгари» (1:2; 1:3).

    Прогноз

    На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.42, а на победу «Монреаля» — 2.35.

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    В нынешнем сезоне представители зоны плей-офф пересекались между собой четыре раза. В трех поединках команды бились открыто и забивали на двоих минимум 6 голов.

    Поэтому очередная встреча мотивированных соперников обязательно порадует своей результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.80.

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