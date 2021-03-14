В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Филадельфийский клуб сыграл в 24 поединках регулярного первенства и заработал 29 баллов. В зачете Восточного дивизиона «Флайерз» занимают пятое место.

В шести весенних матчах «Филадельфия» потерпела четыре поражения. Первую потерю очков в марте «летчики» пережили в дуэли с «Питтсбургом» (2:5).

Затем были еще два поединка с «пингвинами». Команда Алена Виньо добыла победу (4:3), после чего снова уступила «Пенс» (3:4).

Еще одно поражение «Филадельфия» потерпела в сражении с «Вашингтоном» (1:3). А победить оранжевые смогли в матче против «Баффало» (5:4 Б). В последней встрече «летчики» уступили «Кэпс» (3:5).

«Вашингтон»

Столичные ребята приняли участие в 26 поединках регулярного первенства и насобирали в них 36 очков. В рейтинге Восточного дивизиона команда идет второй.

В последних восьми матчах «Вашингтон» проиграл всего один раз. До того поражения «Кэпс» победили «Питтсбург» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2; 3:2) и «Бостон» (2:1 Б).

А ту самую потерю очков подопечные Питера Лавиолетта пережили еще в одной дуэли с «Бостоном» (1:5). После крупной неудачи столичный клуб добыл три победы.

Сперва «Вашингтон» одержал верх над «Филадельфией» (3:1). Затем «Кэпс» разобрались «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) и снова хлопнули «Флайерз» (5:3).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.62, а на победу «Вашингтона» — 2.58.

В нынешнем розыгрыше НХЛ эти клубы пересекались между собой трижды. В двух встречах «Кэпс» победили.

В каждом поединке команда Лавиолетта забивала в ворота «летчиков» 3+ гола. Набросать полную сетку столичный клуб способен и в четвертом матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 за 1.67.