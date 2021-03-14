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    «Питтсбург» добудет крупную победу над аутсайдером?

    «Баффало» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Питтсбург»
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    Каспери Капанен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Марта 2021 года
    Баффало
  • НХЛ
    •  Баффало 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.65
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  • 1.77
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    «Баффало»

    Хоккейный клуб из Буффало сыграл в 25 матчах «регулярки». Он набрал за все это время 16 очков и занял последнее место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    С 26 февраля «Баффало» только проигрывает. Неприятная полоса длится уже девять поединков. Отрезок из потерь начался с поражения от «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

    Затем в парочке матчей «Себс» были разгромлены «Филадельфией» (0:3; 0:3). А продолжилась серия гостевой осечкой от «Рейнджерс» (2:3).

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    В трех других поединках подопечные Ральфа Крюгера влетели «Айлендерс» с одинаковым счетом (2:5). Позже «Баффало» проиграл «Филадельфии» (4:5 Б) и «Питтсбургу» (2:5).

    «Питтсбург»

    Коллектив из Питтсбурга находится на третьем месте в рейтинге Восточного дивизиона. В 26 поединках регулярного чемпионата он набрал 33 балла.

    Весной «Питтсбург» сыграл в семи матчах. В пяти из них «Пенс» победили. Но 1 марта «пингвины» всухую влетели «Айлендерс» в гостях (0:2).

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    • Затем ребята Майка Салливана трижды зарубились с «Филадельфией». Два матча на «PPG Paints-Арене» «Питтсбург» выиграл (5:2; 4:3), а между этими встречами было поражение (3:4).

    После битвы с «летчиками» «Питтсбург» дважды одержал верх над «Рейнджерс» (5:1; 4:2). А в последнем поединке «Пенс» раскатали «Баффало» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Баффало» в предстоящем матче оценивается в 3.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Питтсбурга» — 1.81.

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    В своем дивизионе команда Салливана является второй по результативности, в то время как «Баффало» пропускает больше остальных.

    А в пяти матчах из семи в этом месяце «пингвины» забросили 4+ шайбы. Поэтому высокой результативности стоит ожидать и в грядущей игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.62.

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    Прогноз и ставка на матч «Баффало» — «Питтсбург» 14.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.62.
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