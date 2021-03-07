В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Йокерит» сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет на «Арене-2000» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Две забивные команды провели первый матч довольно скромно. Единственная шайба в игре порадовала зрителей на 5-й минуте третьего периода. Влетела она в сетку «шутов», которые остались ни с чем (0:1).

Второй матч прошел веселее, но веселым поединок получился для «Локомотива». «Йокерит» же эту игру провалил, получив 5 безответных голов (0:5).

Во втором поединке преимущество хозяев было существеннее. Сами же финны смогли найти моменты для 23 бросков в створ, а отразили они 85.29% угроз со стороны ярославцев.

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В 60 матчах регулярного чемпионата «Йокерит» заработал 73 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда Лаури Марьямяки финишировала в топ-5.

«Локомотив»

В первой игре плей-офф результативной зарубы зрители так и не увидели. Но зато ярославский клуб сумел дожать «шутов» в третьем периоде благодаря точности Максима Осипова (1:0).

Во втором матче «Локомотив» уже разошелся у чужих ворот и не оставил гостям из города Хельсинки даже призрачных шансов на успех (5:0). Теперь у ребят из Ярославля солидное преимущество в серии — 2:0.

В поединке, в котором «Локомотив» раскатал «джокеров», коллектив Андрея Скабелки реализовал 14.71% бросков в створ (5 из 43). Ну а в защите хозяева отработали на 100%.

Регулярный чемпионат закончился для «железнодорожников» четвертым местом в зачете «Запада». В 60 играх «Локомотив» набрал 73 очка.

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.24, а на победу «Локомотива» — 1.93.

Третий матч плей-офф финны вынуждены проводить в Ярославле, из-за чего их дальнейшая судьба в 1/4 усложняется.

Пока «Йокерит» ни разу не забил в двух матчах, но это не значит, что ярославцы будут ослаблять хватку. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.77.