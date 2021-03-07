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    Чего ожидать от «Йокерита» в третьем матче серии?

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Локомотив»
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    Маркус Хянникяйнен
    В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Йокерит» сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет на «Арене-2000» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Две забивные команды провели первый матч довольно скромно. Единственная шайба в игре порадовала зрителей на 5-й минуте третьего периода. Влетела она в сетку «шутов», которые остались ни с чем (0:1).

    Второй матч прошел веселее, но веселым поединок получился для «Локомотива». «Йокерит» же эту игру провалил, получив 5 безответных голов (0:5).

    Во втором поединке преимущество хозяев было существеннее. Сами же финны смогли найти моменты для 23 бросков в створ, а отразили они 85.29% угроз со стороны ярославцев.

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    В 60 матчах регулярного чемпионата «Йокерит» заработал 73 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда Лаури Марьямяки финишировала в топ-5.

    «Локомотив»

    В первой игре плей-офф результативной зарубы зрители так и не увидели. Но зато ярославский клуб сумел дожать «шутов» в третьем периоде благодаря точности Максима Осипова (1:0).

    Во втором матче «Локомотив» уже разошелся у чужих ворот и не оставил гостям из города Хельсинки даже призрачных шансов на успех (5:0). Теперь у ребят из Ярославля солидное преимущество в серии — 2:0.

    В поединке, в котором «Локомотив» раскатал «джокеров», коллектив Андрея Скабелки реализовал 14.71% бросков в створ (5 из 43). Ну а в защите хозяева отработали на 100%.

    Регулярный чемпионат закончился для «железнодорожников» четвертым местом в зачете «Запада». В 60 играх «Локомотив» набрал 73 очка.

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.24, а на победу «Локомотива» — 1.93.

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    Третий матч плей-офф финны вынуждены проводить в Ярославле, из-за чего их дальнейшая судьба в 1/4 усложняется.

    Пока «Йокерит» ни разу не забил в двух матчах, но это не значит, что ярославцы будут ослаблять хватку. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.77.

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