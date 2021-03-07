«Йокерит»
Две забивные команды провели первый матч довольно скромно. Единственная шайба в игре порадовала зрителей на 5-й минуте третьего периода. Влетела она в сетку «шутов», которые остались ни с чем (0:1).
Второй матч прошел веселее, но веселым поединок получился для «Локомотива». «Йокерит» же эту игру провалил, получив 5 безответных голов (0:5).
Во втором поединке преимущество хозяев было существеннее. Сами же финны смогли найти моменты для 23 бросков в створ, а отразили они 85.29% угроз со стороны ярославцев.
В 60 матчах регулярного чемпионата «Йокерит» заработал 73 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда Лаури Марьямяки финишировала в топ-5.
«Локомотив»
В первой игре плей-офф результативной зарубы зрители так и не увидели. Но зато ярославский клуб сумел дожать «шутов» в третьем периоде благодаря точности Максима Осипова (1:0).
Во втором матче «Локомотив» уже разошелся у чужих ворот и не оставил гостям из города Хельсинки даже призрачных шансов на успех (5:0). Теперь у ребят из Ярославля солидное преимущество в серии — 2:0.
В поединке, в котором «Локомотив» раскатал «джокеров», коллектив Андрея Скабелки реализовал 14.71% бросков в створ (5 из 43). Ну а в защите хозяева отработали на 100%.
Регулярный чемпионат закончился для «железнодорожников» четвертым местом в зачете «Запада». В 60 играх «Локомотив» набрал 73 очка.
Прогноз
На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.24, а на победу «Локомотива» — 1.93.
Третий матч плей-офф финны вынуждены проводить в Ярославле, из-за чего их дальнейшая судьба в 1/4 усложняется.
Пока «Йокерит» ни разу не забил в двух матчах, но это не значит, что ярославцы будут ослаблять хватку. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.77.