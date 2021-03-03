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    На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» подтвердит статус фаворита

    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Торпедо»
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    Тревор Мёрфи
    В матче 1/4 финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    В турнирной таблице Восточной конференции казанский клуб оказался на первом месте. За 60 матчей регулярного сезона ему удалось набрать 90 баллов.

    Но после досрочного выхода в плей-офф «Ак Барс» позволил себе играть в экономном режиме. Поэтому в семи последних встречах «коты» потерпели пять поражений.

    В начале данного отрезка подопечные Дмитрия Квартальнова крупно влетели «Магнитке» (0:3). А после победы над «Динамо» Рига (4:3) казанцы уступили «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Спартаку» (2:3 ОТ).

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    Далее на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» хлопнул «Барыс» (4:3 ОТ), а в последних матчах команда проиграла «Металлургу» Мг (2:3 Б) и ЦСКА (0:1).

    «Торпедо»

    Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода получил в 60 играх 67 зачетных баллов. В турнирной таблице Восточной конференции он в итоге оказался на восьмой строчке.

    Последняя победа в регулярном сезоне была добыта «Торпедо» 5 февраля. В тот игровой день хозяева в «Нагорном» одержали верх над «Динамо» Москва (3:2 Б).

    В пяти заключительных поединках команда Дэвида Немировски только проигрывала. У себя дома «автозаводцы» влетели «Спартаку» (2:3) и «Авангарду» (2:3 ОТ).

    Затем в Ярославле было крупное поражение от «Локомотива» (1:4). Далее «Торпедо» оказалось слабее «Трактора» (2:3) и «Нефтехимика» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Ак Барса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.42, ничья оценивается в 5.35, а победа «Торпедо» — в 6.75.

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    В «регулярке» команды пересеклись между собой четырежды. В первом поединке «Торпедо» было сильнее (4:2). Остальные встречи затащили казанцы (6:2; 7:5; 2:0).

    В предстоящей игре коллектив Квартальнова также попытается добыть победу, но высокой результативности с обеих сторон не будет, поскольку нижегородцы сейчас далеки от идеальной формы. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.77.

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