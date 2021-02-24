В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на «Капитал Уан Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичный клуб снова поднялся в верхнюю часть таблицы Восточного дивизиона. На втором месте он находится с 21 баллом, добытым в 17 играх «регулярки».

В начале февраля «Вашингтон» лихорадило. «Кэпс» потерпели 4 поражения, уступив «Бостону» (3:5), «Рейнджерс» (2:4), «Филадельфии» (4:7) и «Питтсбургу» (3:6).

Но во второй кряду очной встрече с «пингвинами» подопечные Питера Лавиолетта вышли победителями (3:1), после чего закрепили успех в дуэли с «Баффало» (3:1).

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Затем состоялась очередная игра с «Рейнджерс», в которой «Кэпс» снова были слабее (1:4). В недавнем матче столичный клуб хлопнул «Нью-Джерси» (4:3).

«Питтсбург»

Коллектив из Питтсбурга по-прежнему находится на пятом месте в зачете Восточного дивизиона. В 16 поединках чемпионата он получил 19 очков.

В пяти последних встречах «Питтсбург» одержал четыре победы. Трижды «Пенс» выиграли в основное время. А в последнем выездном матче «пингвины» дожали «Айлендерс» в серии буллитов (3:3, 1:0).

Затем на «PPG-Paints Арене» подопечные Майка Салливана дважды сразились с «Вашингтоном». В первой игре была победа (6:3), а во второй дуэли «Пенс» уступили (1:3).

Два недавних поединка «Питтсбург» провел против «Айлендерс». В противостоянии с нью-йоркским клубом «пингвины» победили крупно (4:1) и вытащили матч с минимальным превосходством (3:2).

Прогноз

Победа «Вашингтона» в предстоящем матче оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Питтсбурга» — 2.54.

В этом противостоянии явного фаворита нет, обе команды сейчас хороши. В текущем сезоне принципиальные соперники встретились между собой четырежды. Три поединка затащил «Питтсбург», а еще в одном матче сильнее оказались столичные.

В трех матчах из четырех суммарный тотал доходил до 6 и больше голов. Поэтому есть смысл ждать подобного сценария и в пятой игре. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.66.