ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни? Серена УильямсAustralian Open. Потапова проиграла Серене Уильямс, Карацев победил Шварцмана
  • 16:51
    • Джоковичу понадобилось пять сетов для победы над Фритцем
  • 16:16
    • Гвардиола — тренер месяца в АПЛ, Гюндоган — лучший игрок
  • 15:19
    • Тим оказался сильнее Кирьоса в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    Игра в Ванкувере запомнится своей результативностью?

    «Ванкувер» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 14 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Калгари»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джош Ливо
    В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Ванкувер»

    Клуб из провинции Британская Колумбия, Канада, уже успел провести 17 матчей в регулярном чемпионате. Заработать ему удалось только 12 очков, из-за чего он и находится на седьмом месте в Северном дивизионе.

    Последняя победа была завоевана «Ванкувером» 31 января. Тогда в гостях «Накс» разнесли «Виннипег» (4:1). А в шести других матчах команда проигрывала, пропуская 3+ гола.

    Сперва подопечные Трэвиса Грина дважды встретились с «Монреалем». В «Белл Центре» гости уступили крупно (2:6; 3:5). Затем команду ждали встречи с «Торонто».

    Все прогнозы на НХЛ

    Против «листочков» «Ванкувер» зарубился трижды. Все три поединка закончились неудачно (3:7; 1:5; 1:3). В своем последнем матче «Накерс» оказались слабее «Калгари» (1:3).

    «Калгари»

    Другой канадский коллектив из провинции Альберта находится чуть выше «Ванкувера». Пятое место он занимает с 15 баллами, добытыми в 13 поединках.

    В начале февраля «Калгари» трижды зарубился с «Виннипегом». В первом матче «огоньки» одержали победный результат в серии буллитов (3:3, 2:1).

  • НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» разгромила «Тампу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля
  • Сегодня

    • В паре других поединков команда Джеффа Уорда потерпела поражения (2:3; 1:4). А затем «Флеймз» дома принимали «Эдмонтон» и взяли верх над «Ойлерз» (6:4).

    После матча с «Эдмонтоном» «Калгари» еще раз встретился с «Виннипегом» и хлопнул «Джетс» в родных стенах (3:2). В недавней игре «огоньки» разобрались с «Ванкувером» (3:1).

    Прогноз

    Победа «Ванкувера» в предстоящем матче оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Калгари» — 2.34.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Игры «Ванкувера» обычно получаются результативными. Часто это происходит из-за их слабой защиты. В 17 встречах в сетке «Накс» уже побывали 66 шайб.

    От второго поединка против «Калгари» вполне логично ждать более открытой игры, чем в первом матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Ризеспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краинович — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рублев — Лопес
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барти — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хачанов — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021
    «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз и ставка на матч 14.02.2021 в 06:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.71.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры