В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Клуб из провинции Британская Колумбия, Канада, уже успел провести 17 матчей в регулярном чемпионате. Заработать ему удалось только 12 очков, из-за чего он и находится на седьмом месте в Северном дивизионе.

Последняя победа была завоевана «Ванкувером» 31 января. Тогда в гостях «Накс» разнесли «Виннипег» (4:1). А в шести других матчах команда проигрывала, пропуская 3+ гола.

Сперва подопечные Трэвиса Грина дважды встретились с «Монреалем». В «Белл Центре» гости уступили крупно (2:6; 3:5). Затем команду ждали встречи с «Торонто».

Все прогнозы на НХЛ

Против «листочков» «Ванкувер» зарубился трижды. Все три поединка закончились неудачно (3:7; 1:5; 1:3). В своем последнем матче «Накерс» оказались слабее «Калгари» (1:3).

«Калгари»

Другой канадский коллектив из провинции Альберта находится чуть выше «Ванкувера». Пятое место он занимает с 15 баллами, добытыми в 13 поединках.

В начале февраля «Калгари» трижды зарубился с «Виннипегом». В первом матче «огоньки» одержали победный результат в серии буллитов (3:3, 2:1).

В паре других поединков команда Джеффа Уорда потерпела поражения (2:3; 1:4). А затем «Флеймз» дома принимали «Эдмонтон» и взяли верх над «Ойлерз» (6:4).

После матча с «Эдмонтоном» «Калгари» еще раз встретился с «Виннипегом» и хлопнул «Джетс» в родных стенах (3:2). В недавней игре «огоньки» разобрались с «Ванкувером» (3:1).

Прогноз

Победа «Ванкувера» в предстоящем матче оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Калгари» — 2.34.

Игры «Ванкувера» обычно получаются результативными. Часто это происходит из-за их слабой защиты. В 17 встречах в сетке «Накс» уже побывали 66 шайб.

От второго поединка против «Калгари» вполне логично ждать более открытой игры, чем в первом матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.71.