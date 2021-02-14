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    Как шведы проведут последний матч домашнего Евротура

    Швеция — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч Кубка Beijer 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
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    Макс Фриберг
    В матче Кубка Beijer Швеция сыграет с Финляндией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Евротур. Шведские Игры 14 Февраля 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 18:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Швеция

    В двух матчах февральского созыва шведская сборная заработала 3 очка. В командном зачете она находится на втором месте, отставая от России на 2 пункта.

    В первой игре Кубка Beijer Швеция одержала верх над Чехией в дополнительное время (3:2), а битве с Россией она уступила по буллитам (1:1, 0:1).

    Новый сезон Евротура Швеция начала слабо. В Кубке Карьяла она оказалась последней, проиграв Чехии (1:3), России по буллитам (1:1, 1:2) и Финляндии (2:3).

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    В Кубке Первого Канала «три короны» были вторыми. Команда Юхана Гарпенлева влетела России по буллитам (3:3, 1:2), раскатала финнов (4:1) и потерпела поражение от Чехии (1:4).

    Финляндия

    В своих двух играх Кубка Beijer финская сборная получила 2 балла. В турнирной таблице она занимает третью позицию, отставая от первой на 3 очка.

    На старте февральского Евротура Финляндия потерпела поражение от России (2:3). А затем «львы» обыграли Чехию в послематчевых бросках (2:2, 0:1).

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    • В Кубке Карьяла Финляндия была третьей. В ноябрьских встречах она уступила России (2:6) и Чехии (0:2), а также победила Швецию (3:2).

    Не изменилось турнирное положение и в Кубке Первого Канала. Тогда коллектив Юкки Ялонена взял верх над чехами (4:3), крупно влетел шведам (1:4) и россиянам (1:5).

    Прогноз

    На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.04, а на победу Финляндии — 2.76.

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    Скорее всего, шведам не удастся победить в домашнем розыгрыше Евротура. Но второе место они могут закрепить за собой.

    В игре с Финляндией «три короны» должны брать очки. Наши прогноз и ставка — победа Швеции в матче с коэффициентом 1.76.

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