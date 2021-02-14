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    «Каролина» снова забьет «Далласу» много?

    «Даллас» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Каролина»
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    «Каролина» в прошлой игре с «Далласом»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Даллас»

    Техасский коллектив после 11 сыгранных матчей регулярного чемпионата занимает шестое место в рейтинге Центрального дивизиона с 13 баллами в резерве.

    В семи последних матчах «Даллас» потерпел 6 поражений. А началась черная полоса как раз с поединков против «Каролины», в которых «шерифы» проиграли в основное время (1:4) и по буллитам (3:3, 1:2).

    В своем следующем матче ребята Рика Боунесса раскатали «Коламбус» (6:3), но во втором поединке против «Блю Джекетс» «звезды» были слабее (3:4).

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    В двух других встречах «Даллас» зарубился с «Чикаго». В обоих случаях «Старз» слились в дополнительное время с одинаковым счетом (1:2). А в недавней игре техасцы снова влетели «Каролине» (3:5).

    «Каролина»

    Команда из города Роли, штат Северная Каролина, имеет на своем счету 16 баллов, добытых в 11 играх. В таблице Центрального дивизиона она четвертая.

    После двух встреч с «Далласом» «Каролина» провела пять матчей в разъездах. Трижды на чужих аренах «Кейнс» победили.

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    • В одном из поединков с «Чикаго» «ураганы» взяли верх в серии буллитов (3:3, 1:0). А в другом матче против «Би-хокс» команда потерпела неудачу (4:6).

    Затем «Каролина» дважды сошлась с «Коламбусом». Одну игру ребята Рода Бриндамора затащили (6:5), а в следующей остались без очков (2:3). В недавнем поединке «Кейнс» хлопнули «Даллас» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Далласа» букмекеры дают коэффициент 2.68, на ничью — 4.48, а на победу «Каролины» — 2.33.

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    В текущем сезоне «регулярка» свела между собой эти клубы трижды. Всегда побеждали «ураганы», забивая 4+ гола.

    В очередном матче против печального «Далласа» коллектив Рода Бриндамора настреляет полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.90.

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