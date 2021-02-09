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    «Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 9 февраля 2021 года

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    «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз и ставка
    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 9 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена улучшили свое турнирное положение. Сейчас они находятся на шестом месте в Восточном дивизионе, имея 10 очков на счету.

    Еще недавно «Рейнджерс» были на дне таблицы из-за отрезка из четырех поражений. Он начался с потери баллов в дуэли против «Нью-Джерси» (3:4).

    Затем подопечные Дэвида Куинна проиграли «Питтсбургу» по буллитам (3:3, 1:2) и в основное время (2:3). Позже нью-йоркский клуб влетел «Баффало» (2:3), но взял у «мечей» реванш во второй встрече, которая завершилась в овертайме (3:2).

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    В следующем матче «Рейнджерс» оказались слабее «Питтсбурга» в дополнительное время (5:4), после чего они хлопнули «пингвинов» (3:1). В последнем поединке «синерубашечники» разобрались с «Вашингтоном» (4:2).

    «Айлендерс»

    За 10 матчей регулярного чемпионата коллектив из Бруклина, Нью-Йорк, сумел насобирать 10 очков. В Восточном дивизионе он идет седьмым.

    Сейчас «Айлендерс» также переживают не лучшие времена. С 25 января по 1 февраля «островитяне» потерпели пять поражений кряду.

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    • В основное время «Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси» (0:2) и дважды «Вашингтону» (2:3; 3:6). А в паре следующих матчей «Айлс» в овертайме не справились с «Филадельфией» (2:3; 3:4).

    В последнем на сегодняшний день поединке ребята Барри Троца зарубились с «Питтсбургом». В домашнем матче «Айлендерс» смогли прервать серию без побед (4:3).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в битве за Нью-Йорк букмекеры предлагают поставить за 2.34, ничья оценивается в 4.52, а победа «Айлендерс» — в 2.65.

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    Обе команды пересекались друг с другом на старте сезона. В каждом из двух матчей соперники обменялись любезностями. Сперва «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» (4:0), а затем команда Куинна дала ответ (5:0).

    В предстоящем матче фаворитами будут «синерубашечники», которые стараются в каждом поединке забивать много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 1.74.

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