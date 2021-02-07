В матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Трактор Арене» 7 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В зачете Восточной конференции команда из Челябинска находится на шестом месте. За 53 игры регулярного первенства ей удалось насобирать 64 балла.

В своих последних пяти матчах «Трактор» сумел одержать три победы. В одном из таких поединков «танкисты» в Нур-Султане обыграли «Барыс» (3:2).

Затем в Новосибирске гости из Челябинска уступили «Сибири» в дополнительное время (2:3). Ну а в следующем матче «медведи» оказались слабее «Ак Барса» (2:3).

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В двух последних играх «Трактор» победил. Подопечные Анвара Гатиятулина хлопнули «Нефтехимик» (5:3) и «Амур» в серии буллитов (2:2, 2:1).

ЦСКА

Московский коллектив в 53 матчах регулярного чемпионата сумел набрать 81 очко. В зачете Западной конференции он лидирует с приличным отрывом от соперников.

Недавно «армейцы» добыли три победы кряду в родных стенах. У себя дома ЦСКА обыграл СКА (3:1), «Спартак» (2:1) и «Амур» (3:2), после чего было поражение от «Йокерита» (1:3).

А с 27 января подопечные Игоря Никитина трижды в четырех играх выступили в гостях. В одном из матчей на чужом льду «кони» крупно влетели «Динамо» Москва (1:4).

После этого ЦСКА добыл волевую победу над «Динамо» Минск (4:2). Позже москвичи у себя дома обыграли «Динамо» Рига в овертайме (4:3), а на выезде «армейцы» хлопнули «Сочи» (2:0).

Прогноз

Победа «Трактора» оценивается в 4.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на ЦСКА — 1.74.

В этой игре клубам особо ничего уже не нужно, за что и может зацепиться челябинский коллектив, чтобы подпортить нервы лидеру Западной конференции.

Учитывая, что после 6 января команда Анвара Гатиятулина никому не уступала с разницей в 2+ шайбы, можно предположить, что и в игре с «армейцами» она не отлетит крупно. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой +1.5 за 1.60.