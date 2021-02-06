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    «Тампа-Бэй» второй раз разнесет «Детройт»?

    «Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2021 года

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    «Тампа-Бэй» — «Детройт»: прогноз и ставка
    «Тампа» против «Детройта»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Амали Арене» 6 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Тампа-Бэй»

    Клуб из Тампы, штат Флорида, возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона с 13 очками, добытыми в восьми матчах регулярного сезона.

    Новый розыгрыш НХЛ действующие чемпионы начали с двух разгромных побед над «Чикаго» (5:1; 5:2). А затем «Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» в дополнительное время (3:2).

    Первое поражение «молнии» потерпели во втором поединке с «мундирами» (2:5), после чего подопечные Джона Купера уступили и «Каролине» в овертайме (0:1).

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    Пережив две потери, «Тампа-Бэй» добыла три победы. Сперва она разобралась с «Нэшвиллом» (4:3; 5:2), после чего раскатала «Детройт» (5:1).

    «Детройт»

    Коллектив из Детройта, штат Мичиган, за 11 игр в чемпионате получил всего 6 очков. С такими показателями он застрял на последнем месте в Центральном дивизионе.

    Последнюю победу «Детройт» одержал 20 января. На «Литл Сизарс Арене» «крылышки» взяли верх над «Коламбусом» в дополнительное время (3:2).

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    • В семи следующих матчах ребята Джеффа Блашилла только проигрывали. Сперва «Ред Уингз» дважды были разгромлены «Чикаго» (1:4; 1:6). Затем команда влетела «Далласу» в овертайме (1:2) и в основное время (3:7).

    Похожая картина повторилась в дуэли с «Флоридой». Сперва «Детройт» слился в дополнительное время (2:3), а позже — за час поединка (2:3). В недавнем матче «крылья» потерпели поражение от «Тампы» (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.40, а на победу «Детройта» — 5.20.

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    «Детройт» продолжает сам себя закапывать на дне таблицы Центрального дивизиона. Помимо плохих результатов, «крылья» уже пропустили 40 голов в 11 матчах.

    В поединке с «молниями» гостям нереально зацепиться за нужный результат. Хозяева начнут душить соперников с самого старта. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит в первом периоде с коэффициентом 2.08.

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