В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Сыграв в восьми матчах, коллектив из столицы заработал 13 очков, благодаря чему он сейчас возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.

Первые поражения в этом сезоне «Вашингтон» пережил в двух поединках против «Питтсбурга». Обе встречи перешагнули за час игры. В одном матче с «пингвинами» «Кэпс» уступили по буллитам (3:3, 0:1).

А в следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта оказались слабее в дополнительное время (4:5). После матчей с «Пенс» столичные победили «Баффало» по буллитам (3:3, 1:0).

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Еще в одной встрече с «Баффало» «Кэпс» уже были слабее в послематчевых бросках (3:3, 0:1). А в играх с «Айлендерс» подопечные Лавиолетта дважды взяли верх (3:2; 6:3).

«Бостон»

Коллектив из штата Теннесси принял участие в семи играх и заработал в них 11 очков. В таблице Восточного дивизиона эта команда находится на второй строчке.

Сезон 2020/21 «Бостон» начал с победы над «Нью-Джерси» в серии буллитов (2:2, 1:0), однако уже во второй встрече с «дьяволами» «Бис» уступили в овертайме (1:2).

После выезда в Ньюарк «Бостон» в Нью-Йорке минимально проиграл «Айлендерс» (0:1), а затем «медведи» хлопнули «Филадельфию» по буллитам (4:4, 1:0).

Следующая игра с «летчиками» далась «Бостону» значительно легче (6:1). Позже «Бис» зарубились с «Питтсбургом». Команда Брюса Кэссиди победила «пингвинов» в овертайме (3:2) и в основное время (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Вашингтона» в предстоящем матче оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.82, а на победу «Бостона» — 2.06.

Коллектив Брюса Кэссиди находится в прекрасной форме. Его команда является лучшей в обороне среди всех клубов Восточного дивизиона (13 пропущенных).

В столице «Бостону» будет по силам сдержать самую мощную атаку дивизиона. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.63.