ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в седьмой раз крядуЧемпион проснулся. «Ливерпуль» снова в деле Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд»
  • 18:23
    • Россиянин Халили завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону
  • 18:12
    • Биатлонистка Шевченко завоевала бронзу ЧЕ в спринте, золото у Бендики
  • 21:27
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом»
  • 19:49
    • «Зенит» объявил о переходе Мусаева в «Рубин»
  • 19:16
    • Никитина завоевала золото на этапе КМ по скелетону в Австрии
  • 18:57
    • Скелетонист Третьяков стал победителем заключительного этапа КМ в Инсбруке
  • 18:47
    • Российская лыжница Непряева сломала руку и пропустит ЧМ
    Все новости спорта

    «Даллас» продолжит громить соперников?

    «Каролина» — «Даллас». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч НХЛ 31 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Даллас Старз
    «Каролина» — «Даллас»: прогноз и ставка
    «Даллас»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «PNC-Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Каролина»

    Коллектив из города Роли, штат Северная Каролина, сыграл в «регулярке» четырежды. В этих матчах он получил 6 зачетных баллов и оказался седьмым в Центральном дивизионе.

    На старте сезона «Каролина» дважды сошлась с «Детройтом». Первая их игра закончилась разгромной победой «Кейнс» (3:0).

    Во второй же встрече с «крылышками» ребята Рода Бриндамора потерпели поражение (2:4). Вернуться к победам «ураганам» удалось в матче с «Нэшвиллом» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    В своем последнем поединке «Каролина» дома принимала «Тампу-Бэй». Нулевой матч дошел до дополнительного времени, где «Кейнс» вырвали победу (1:0).

    «Даллас»

    Техасский клуб также сыграл четырежды. Но в своих матчах эта команда получила 8 очков, благодаря чему в Центральном дивизионе она идет второй.

    Все свои поединки «Даллас» выиграл. На старте регулярного чемпионата «шерифы» сошлись в битве с «Нэшвиллом». Дебютный матч «звезды» провели идеально (7:0).

  • НХЛ. Гол и передача Панарина, три очка Гурьянова и шайба Капризова
  • 29 января в регулярном чемпионате НХЛ прошли 13 матчей
  • Сегодня

    • В следующей встрече с «хищниками» подопечные Рика Боунесса победили с более скромным счетом (3:2). Затем техасцы зарубились с «Детройтом».

    Первая игра против «крылышек» дошла до дополнительного времени, где «шерифы» оказались сильнее (2:1). А затем «Даллас» снес соперников (7:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Каролины» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.33, на ничью они дают коэффициент 4.48, а на победу «Далласа» — 2.68.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Оба клуба за 4 матча пропустили по 6 голов. В защите эти команды хороши. Однако «звезды» здорово играют и впереди. На их счету уже имеется 19 заброшенных шайб.

    В предстоящей встрече гости из Техаса в очередной раз проявят себя в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 с коэффициентом 1.82.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Вальядолид — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сарагоса — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рединг — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • Вчера в 07:22
    «Каролина» — «Даллас»: прогноз и ставка на матч 31.01.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.82.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры