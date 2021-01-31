В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «PNC-Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Коллектив из города Роли, штат Северная Каролина, сыграл в «регулярке» четырежды. В этих матчах он получил 6 зачетных баллов и оказался седьмым в Центральном дивизионе.

На старте сезона «Каролина» дважды сошлась с «Детройтом». Первая их игра закончилась разгромной победой «Кейнс» (3:0).

Во второй же встрече с «крылышками» ребята Рода Бриндамора потерпели поражение (2:4). Вернуться к победам «ураганам» удалось в матче с «Нэшвиллом» (4:2).

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В своем последнем поединке «Каролина» дома принимала «Тампу-Бэй». Нулевой матч дошел до дополнительного времени, где «Кейнс» вырвали победу (1:0).

«Даллас»

Техасский клуб также сыграл четырежды. Но в своих матчах эта команда получила 8 очков, благодаря чему в Центральном дивизионе она идет второй.

Все свои поединки «Даллас» выиграл. На старте регулярного чемпионата «шерифы» сошлись в битве с «Нэшвиллом». Дебютный матч «звезды» провели идеально (7:0).

В следующей встрече с «хищниками» подопечные Рика Боунесса победили с более скромным счетом (3:2). Затем техасцы зарубились с «Детройтом».

Первая игра против «крылышек» дошла до дополнительного времени, где «шерифы» оказались сильнее (2:1). А затем «Даллас» снес соперников (7:3).

Прогноз и ставка

На победу «Каролины» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.33, на ничью они дают коэффициент 4.48, а на победу «Далласа» — 2.68.

Оба клуба за 4 матча пропустили по 6 голов. В защите эти команды хороши. Однако «звезды» здорово играют и впереди. На их счету уже имеется 19 заброшенных шайб.

В предстоящей встрече гости из Техаса в очередной раз проявят себя в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 с коэффициентом 1.82.