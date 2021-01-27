В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичная команда в своих шести играх «регулярки» заработала 9 очков. В таблице Восточного дивизиона она находится на первом месте.

В двух матчах в самом начале сезона «Вашингтон» сразился с «Баффало». Обе встречи «Кэпс» затащили. Сперва они победили с крупным счетом (6:4), а затем сыграли менее результативно (2:1).

Далее ребята Питера Лавиолетта отправились в Питтсбург, где дважды встретились с «Пингвинз». Первый матч «Кэпс» сдали в серии буллитов (3:3, 0:1), а во втором они были слабее в овертайме (4:5).

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Затем «Вашингтон» снова сошелся в двухматчевом противостоянии с «Баффало». Эти игры закончились буллитами. В первой «Кэпс» победили (3:3, 1:0), а во второй уступили (3:3, 0:1).

«Айлендерс»

Коллектив из Нью-Йорка успел сыграть в пяти матчах. Набрав суммарно 6 очков, он расположился на шестом месте в таблице Восточного дивизиона.

Уже на старте регулярного чемпионата «Айлендерс» встретились с принципиальным соперником из одного города и разгромили «Рейнджерс» (4:0).

Во втором поединке «островитяне» сами были раздавлены «синерубашечниками» (0:5). А затем ребята Барри Троца встретились с «Бостоном». Без особого игрового преимущества «Айлс» нашли момент для гола, чего оказалось достаточно для победы (1:0).

После поединка с «Бостоном» нью-йоркский клуб сыграл с «Нью-Джерси». В «Нассау Колизеум» «Айлендерс» снесли оппонентов (4:1). Но спустя несколько дней команда Троц получила ответку на выезде (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Вашингтона» в этой встрече оценивается в 3.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Айлендерс» — 2.14.

На данный момент встречу с «Айлс» рискуют пропустить 8 хоккеистов «Вашингтона». Да и в целом «Кэпс» выглядят неважно в обороне, получая минимум 3 шайбы в свои ворота в последних четырех поединках.

Кадровые потери столичного клуба и их слабая защита могут сыграть на руку гостям. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с коэффициентом 1.69.