В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в новом сезоне вышла на лед 4 раза. Во всех своих матчах она набрала 4 очка и заняла шестое место в Восточном дивизионе.

Первые две игры в регулярном чемпионате «Нью-Джерси» провел против «Бостона». В дебютном поединке «Девс» уступили по буллитам (2:2, 0:1), а во втором — они оказались сильнее в овертайме (2:1).

После двух матчей против «Бостона» команда Линди Раффа сразилась с «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» «дьяволы» вышли победителями из результативной перестрелки (4:3).

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Четвертую игру в сезоне «Нью-Джерси» провел с «Айлендерс» в Нью-Йорке. Но с этим закрытым соперником тягаться сложно, поэтому «Девс» были разгромлены (1:4).

«Айлендерс»

Коллектив из Нью-Йорка также провел четыре матча. Заработать команда смогла 6 очков. Благодаря этому она идет четвертой в Восточном дивизионе.

Первый матч «Айлендерс» провели против «Рейнджерс» и разгромили соперников из одного города (4:0). Однако во второй встрече «островитяне» и сами были раздавлены «рейнджерами» (0:5).

После противоречивых матчей с «Рейнджерс» подопечные Барри Троца встретились с «Бостоном» и добыли скромную победу (1:0).

В своем последнем поединке «Айлендерс» принимали «Нью-Джерси». У себя дома ребята из Бруклина не оставили «Девс» никаких шансов на успех, дважды реализовав большинство в третьем периоде, а итоговый счет — 4:1.

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.36, а на победу «Айлендерс» — 2.04.

В предыдущем очном матче нью-йоркский клуб сумел подправить статистику последних личных встреч, которая была в пользу «Нью-Джерси».

За 4 игры в этом сезоне «Айлс» пропустили 6 голов, что является лучшим показателем в обороне в Восточном дивизионе.

Взломать защиту «островитян» хозяевам будет трудно, учитывая, что в трех матчах из четырех «Девс» не забрасывали больше 2 шайб. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.97.