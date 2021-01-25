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    Обыграют ли «Айлендерс» еще раз «Нью-Джерси»?

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч НХЛ 25 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Айлендерс»
    Скотт Мэйфилд
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    Команда из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в новом сезоне вышла на лед 4 раза. Во всех своих матчах она набрала 4 очка и заняла шестое место в Восточном дивизионе.

    Первые две игры в регулярном чемпионате «Нью-Джерси» провел против «Бостона». В дебютном поединке «Девс» уступили по буллитам (2:2, 0:1), а во втором — они оказались сильнее в овертайме (2:1).

    После двух матчей против «Бостона» команда Линди Раффа сразилась с «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» «дьяволы» вышли победителями из результативной перестрелки (4:3).

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    Четвертую игру в сезоне «Нью-Джерси» провел с «Айлендерс» в Нью-Йорке. Но с этим закрытым соперником тягаться сложно, поэтому «Девс» были разгромлены (1:4).

    «Айлендерс»

    Коллектив из Нью-Йорка также провел четыре матча. Заработать команда смогла 6 очков. Благодаря этому она идет четвертой в Восточном дивизионе.

    Первый матч «Айлендерс» провели против «Рейнджерс» и разгромили соперников из одного города (4:0). Однако во второй встрече «островитяне» и сами были раздавлены «рейнджерами» (0:5).

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    • После противоречивых матчей с «Рейнджерс» подопечные Барри Троца встретились с «Бостоном» и добыли скромную победу (1:0).

    В своем последнем поединке «Айлендерс» принимали «Нью-Джерси». У себя дома ребята из Бруклина не оставили «Девс» никаких шансов на успех, дважды реализовав большинство в третьем периоде, а итоговый счет — 4:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.36, а на победу «Айлендерс» — 2.04.

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    В предыдущем очном матче нью-йоркский клуб сумел подправить статистику последних личных встреч, которая была в пользу «Нью-Джерси».

    За 4 игры в этом сезоне «Айлс» пропустили 6 голов, что является лучшим показателем в обороне в Восточном дивизионе.

    Взломать защиту «островитян» хозяевам будет трудно, учитывая, что в трех матчах из четырех «Девс» не забрасывали больше 2 шайб. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.97.

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