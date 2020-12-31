Россия U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России 31 декабря сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Россия U20 — Швеция U20.

Россия

Российская сборная вышла на лед арены «Роджерс Плейс» трижды. В трех матчах эта команда заработала 6 очков. В группе B она находится на третьем месте и отстает от шведов по дополнительным показателям.

Текущий розыгрыш МЧМ начался для России удачно. В противостоянии с США команда Игоря Ларионов продемонстрировала высокую реализацию (20.83%) и смогла сдержать большую часть атак соперников (88.46%), благодаря чему она победила — 5:3.

А во втором поединке Россия позволила себе расслабиться. В противостоянии с Чехией «красная машина» почему-то забуксовала и пропустила от соперников пару голов. Сами же россияне у чужих ворот ничем не запомнились (0:2).

Все прогнозы на хоккей

Исправились ребята Ларионова во встрече с Австрией. Уже в стартовой двадцатиминутке Россия настреляла полную сетку соперникам. А после передышки во втором периоде она закончила начатое в третьем. В итоге Россия разгромила оппонентов — 7:1.

Швеция

Как и россияне, шведская сборная заработала 6 баллов. Но сделать ей это удалось всего за 2 матча, поэтому сейчас в группе B она находится на второй позиции.

Текущий чемпионат мира «молодежка» Швеции начала ярко. В противостоянии с Чехией «три короны», несмотря на то что пропустили первыми, отгрузили соперникам 7 шайб и с хорошим настроением отправились готовиться к следующему матчу (7:1).

Второй поединок Швеция провела против Австрии. В этой встрече подопечные Йоэля Роннмарка сыграли скромнее впереди, но зато сумели сдержать собственные ворота сухими — 4:0.

Сборная Швеции любит часто бить по воротам соперников. За два матча на МЧМ она нанесла более ста бросков в створ, при этом средний процент реализации этих моментов не очень высокий — 11.5%.

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.40, а на победу Швеции — 2.65.

Для каждой из команд этот матч будет решающим. Да, обе сборные практически обеспечили себе выход в плей-офф, но в раунде на вылет можно попасть на более легкого соперника.

Для этого нужно занимать первое или второе место в группе. Поэтому в битве за лидерство команде Ларионова нужно обходить и шведов, и США. Наши прогноз и ставка — победа России в матче с коэффициентом 1.68. 0