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    Обойдет ли Россия в таблице шведов?

    Россия U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз и ставки на Россия U20 — Швеция U20
    Россия
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России 31 декабря сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Россия U20 — Швеция U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа B 31 Декабря 2020 года
    Россия U20
  • Москва
    •  Россия U20 05:30 Швеция U20 Швеция U20
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    Россия

    Российская сборная вышла на лед арены «Роджерс Плейс» трижды. В трех матчах эта команда заработала 6 очков. В группе B она находится на третьем месте и отстает от шведов по дополнительным показателям.

    Текущий розыгрыш МЧМ начался для России удачно. В противостоянии с США команда Игоря Ларионов продемонстрировала высокую реализацию (20.83%) и смогла сдержать большую часть атак соперников (88.46%), благодаря чему она победила — 5:3.

    А во втором поединке Россия позволила себе расслабиться. В противостоянии с Чехией «красная машина» почему-то забуксовала и пропустила от соперников пару голов. Сами же россияне у чужих ворот ничем не запомнились (0:2).

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    Исправились ребята Ларионова во встрече с Австрией. Уже в стартовой двадцатиминутке Россия настреляла полную сетку соперникам. А после передышки во втором периоде она закончила начатое в третьем. В итоге Россия разгромила оппонентов — 7:1.

    Швеция

    Как и россияне, шведская сборная заработала 6 баллов. Но сделать ей это удалось всего за 2 матча, поэтому сейчас в группе B она находится на второй позиции.

    Текущий чемпионат мира «молодежка» Швеции начала ярко. В противостоянии с Чехией «три короны», несмотря на то что пропустили первыми, отгрузили соперникам 7 шайб и с хорошим настроением отправились готовиться к следующему матчу (7:1).

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    • Второй поединок Швеция провела против Австрии. В этой встрече подопечные Йоэля Роннмарка сыграли скромнее впереди, но зато сумели сдержать собственные ворота сухими — 4:0.

    Сборная Швеции любит часто бить по воротам соперников. За два матча на МЧМ она нанесла более ста бросков в створ, при этом средний процент реализации этих моментов не очень высокий — 11.5%.

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.40, а на победу Швеции — 2.65.

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    Для каждой из команд этот матч будет решающим. Да, обе сборные практически обеспечили себе выход в плей-офф, но в раунде на вылет можно попасть на более легкого соперника.

    Для этого нужно занимать первое или второе место в группе. Поэтому в битве за лидерство команде Ларионова нужно обходить и шведов, и США. Наши прогноз и ставка — победа России в матче с коэффициентом 1.68. 0

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    Россия U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2020 года. Прогноз на Россия U20 — Швеция U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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