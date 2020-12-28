«Барыс» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Барыс Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Сибирь».

«Барыс»

Казахстанский клуб в текущем сезоне провел 36 матчей. В этих поединках представители Нур-Султана смогли заработать 43 балла, благодаря чему они в таблице Восточной конференции идут восьмыми и опережают «Сибирь» на 5 пунктов.

Последний раз «барсы» оставались без набранных очков 11 декабря. В тот день клуб из Казахстана на своем льду проиграл «Торпедо» (2:3). После потери в противостоянии с нижегородцами «Барыс» провел еще пять поединков.

Ни в одном из упомянутых матчей команда Юрия Михайлиса не уступила. Беспроигрышная серия «котов» началась с гостевой победы над «Трактором» (4:2), а затем в Мытищах гости одолели «Куньлунь» в дополнительное время (2:1).

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А 21 декабря «Барыс» сумел взять реванш у «Торпедо», обыграв «автозаводцев» в овертайме (3:2). В двух последних матчах «Барыс» победил в основное время. Его соперниками были «Авангард» (3:1) и «Амур» (5:2).

«Сибирь»

Представители Новосибирска в турнирной таблице Восточной конференции застряли на девятой строчке с 38 очками, добытыми в 40 играх. От зоны плей-офф команду отделяет солидная дистанция в 5 зачетных баллов.

С 6 по 13 декабря «Сибирь» пережила не самый приятный период, в ходе которого она потерпела 4 поражения кряду. Начался данный отрезок с домашней встречи с «Локомотивом», где «снеговики» уступили в овертайме (3:4).

В другом поединке на своем льду сибиряки проиграли «Витязю» (1:2). А в выездных встречах команда Николая Заварухина была слабее «Трактора» (0:2) и «Салавата Юлаева» (1:3).

Предыдущие неудачи «Сибирь» смогла разбавить победами над «Амуром» в основное время (3:2) и по буллитам (3:2, 2:1). Однако после игр с хабаровским клубом «снеговики» снова потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.92, а на победу «Сибири» — 2.89.

Сейчас «Сибирь» переживает не лучшие времена, чтобы навязать борьбу соперникам из Казахстана в гостях.

На данном этапе регулярки команда Михайлиса выглядит уверенно и идет практически без потерь. В грядущей встрече она сможет набрать 2 балла, чтобы надежнее закрепиться в зоне плей-офф или даже подняться выше в Востоке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 с коэффициентом 1.60. 0