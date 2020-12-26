Швеция U20 — Чехия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции 26 декабря сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет на арене «Уэстернер Парк» в городе Ред-Дир, Канада. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Швеция U20 — Чехия U20.

Швеция

В прошлом розыгрыше МЧМ шведская сборная выступила достойно. На групповом этапе эта команда добыла 4 победы, благодаря чему заняла первое место с 11 очками.

В первой встрече Швеция одержала верх над Финляндией в дополнительное время (3:2). Далее «три короны» разгромили Швейцарию (5:2), Казахстан (6:2) и Словакию (6:2).

На стадии четвертьфинала шведы снесли чехов (5:0). А в полуфинальном поединке «три короны» уступили России в овертайме (4:5).

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В рубке за третье место Швеция сошлась с Финляндией. В этом противостоянии команда под руководством Монтена в итоге добыла волевую победу (3:2).

Чехия

На прошлом МЧМ Чехия не без проблем вышла из группы. В четырех поединках она заработала 4 балла и заняла в таблице предпоследнее место.

В первой встрече «львята» одержали верх над Россией (4:3). Но уже в следующем матче Чехия уступила Германии (3:4). Позже были поражения от США в дополнительное время (3:4) и от Канады (2:7).

На стадии четвертьфинала Чехия сразилась со Швецией. Однако равной битвы в плей-офф не вышло, поскольку коллектив под крылом Вацлава Варади был разгромлен без шансов (0:5).

После МЧМ Чехия провела четыре товарняка. В летних контрольных матчах «львята» трижды хлопнули Словакию (6:2; 4:0; 3:1). В декабре подопечные Карела Млейнека снова разнесли Словакию (6:0).

Прогноз и ставка

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.75, а на победу Чехии — 6.35.

В последних трех очных играх чехи уступили. В двух матчах «львы» пропустили по 5 голов.

В грядущем поединке команда Карела Млейнека также рискует получить в свою сетку полную пачку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швеции больше 3.5 за 1.65. 0