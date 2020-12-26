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    Все новости спорта

    Сможет ли Финляндия разгромить ослабленную Германию?

    Германия U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на Германия U20 — Финляндия U20
    Сборная Финляндии во время тренировки
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Германии 26 декабря сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Германия U20 — Финляндия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа A 26 Декабря 2020 года
    Германия U20
  • Берлин
    •  Германия U20 02:00 Финляндия U20 Финляндия U20
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
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    Германия

    В минувшем розыгрыше МЧМ немецкая команда в непростой группе набрала три очка и заняла последнее место. На данной стадии турнира эта команда победила только раз за четыре матча.

    Выйдя в плей-офф на понижение, «орлята» трижды встретились с другими аутсайдерами — Казахстаном. В первом поединке сборная Германии разбила своих соперников — 4:0.

    Но уже в следующем матче «орлы» и сами влетели казахстанцам крупно (1:4). В решающей игре команда Тобиаса Абштрайтера снесла Казахстан (6:0) и в итоге вытащила серию — 2:1.

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    Летом Германия провела три контрольных поединка против Швейцарии. В первой встрече «орлы» проиграли (4:8), далее немцы победили в основное время (3:2) и по буллитам (3:3, 2:1).

    Финляндия

    На прошлом МЧМ финская сборная в группе A смогла занять третье место. Добыв две победы в играх с аутсайдерами, она заработала 7 очков.

    В плей-офф Финляндию ждало противостояние с США. В четвертьфинальном поединке все решил единственный гол финнов в третьем периоде, благодаря которому они прошли дальше (1:0).

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    • В полуфинале «львята» сошлись с Канадой. В этом матче Финляндия уже не смогла сдержать штурм соперников и проиграла крупно (0:5). Ну а в матче за третье место финны уступили Швеции (2:3).

    Перед стартом нового МЧМ коллектив под руководством Антти Пеннанена провел товарняк с США. В этой контрольной встрече «львы» потерпели поражение (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу Германии в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 25.0, на ничью — 13.0, а на победу Финляндии — 1.05.

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    К этому противостоянию слабая сборная Германии подходит с кадровыми потерями, связанными с коронавирусом.

    В плохой форме немцам будет сложно выстоять в поединке с командой, которая намерена бороться за высокие места в группе. Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с форой -2.5 за 1.74. 0

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