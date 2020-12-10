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    Продлит ли СКА проблемную серию «Авто»?

    СКА — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на СКА — «Автомобилист»
    Виктор Антипин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 10 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 10 Декабря 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    СКА

    Команда, которая представляет Санкт-Петербург, в 35 поединках регулярного сезона смогла отвоевать у соперников 47 очков. В таблице Западной конференции она расположилась на второй позиции.

    С 22 по 28 октября СКА прошел неплохую дистанцию из четырех матчей без поражений. В основное время «армейцы» победили «Амур» (5:3), «Барыс» (4:3) и «Северсталь» (3:2).

    А в последней встрече данного отрезка СКА обыграл «Салават Юлаев» по буллитам (2:2, 2:1). В заключительном ноябрьском матче команда Валерия Брагина уступила «Йокериту» в послематчевых бросках (1:1, 2:4).

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    В первой декабрьской игре СКА потерпел поражение от «Металлурга» Мг (1:2). А затем питерцы разгромили «Трактор» (5:1). Неожиданной потерей очков завершилась встреча команды с «Динамо» Рига, в которой «армейцы» влетели по буллитам (2:2, 2:3).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский коллектив продолжает лихорадить. Пока команда остается на шестом месте в Восточной конференции с 40 очками, добытыми в 33 матчах.

    С 16 ноября «Автомобилист» только проигрывает. Черная полоса уже добралась до отметки в девять поединков. Началась она с потери очков в дуэли с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» (0:3).

    Далее «Авто» проиграло «Торпедо» по буллитам (2:2, 0:2) и в основное время (1:5). Позже подопечные Билла Питерса уступили «Трактору» в овертайме (3:4) и крупно влетели ЦСКА (1:5).

    В последнем ноябрьском поединке екатеринбуржцы оказались слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (0:1). Не изменилась ситуация и в декабре. В трех зимних встречах «Авто» уступило «Динамо» Москва (2:7), «Ак Барсу» (0:2) и «Авангарду» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.74, ничья оценивается в 4.50, а победа «Автомобилиста» — в 3.94.

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    После поражения от слабейшей команды Запада питерцам не помешало бы реабилитироваться в родных стенах перед своими болельщиками.

    У себя дома «армейцы» смогут добить серию неудач «Авто» до десяти поединков кряду. Наши прогноз и ставка — победа СКА за 1.74. 0

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    СКА — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2020 года. Прогноз на СКА — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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