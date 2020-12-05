«Амур» — «Сочи». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Платинум Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Сочи».

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. На его счету имеется 28 очков, которые были заработаны в 34 матчах.

В последнем домашнем поединке ноября «Амур» одержал верх над «Металлургом» Мг в дополнительное время (2:1). Следующие 4 встречи хабаровчане провели в гостях, три из них «тигры» провалили.

Сперва в Санкт-Петербурге подопечные Сергея Светлова потерпели поражение от СКА (3:5). Затем они смогли победить «Куньлунь» (4:2), после чего в «Балашихе» гости уступили «Авангарду» (2:4).

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Потерей очков закончилось для «Амура» и противостояние с «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» (2:3), а в недавней домашней игре «тигры» разгромили «Спартак» (6:2).

«Сочи»

Команда, представляющая одноименный город, в Западной конференции также занимает десятое место. Сыграв в 32 поединках регулярного первенства, она смогла набрать 22 балла.

Последняя гостевая победа была добыта «Сочи» 12 ноября. Тогда в Латвии «леопарды» прихлопнули «Динамо» Рига (3:1). После этого сочинцы потерпели пять поражений кряду.

В упомянутой печальной серии команда Евгения Ставровского крупно влетела ЦСКА (0:7), уступила «Динамо» Минск в дополнительное время (2:3), а также проиграла «Йокериту» (0:3), «Спартаку» (3:5) и еще раз ЦСКА (1:4).

Все свои неудачные выступления «Сочи» разбавил благодаря домашней победе над «Динамо» Рига (2:3). Но затем команда Ставровского уступила «Барысу» (0:2) и «Сибири» в овертайме (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.00, а на победу «Сочи» — 3.30.

С середины прошлого месяца сочинцы в гостях только проигрывают. Неприятная статистика выездных поражений затянулась на 5 матчей.

Кроме того, «Сочи» имеет худший показатель в защите среди клубов Запада. В Хабаровске этой команде будет трудно противостоять хозяевам, которые выиграли 3 домашних поединка из пяти последних. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.00. 0