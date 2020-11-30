«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

«Автомобилист»

Команда, базирующаяся в Екатеринбурге, после 29 матчей регулярного первенства имеет на своем счету 39 очков, благодаря чему она замыкает пятерку лидеров в таблице Восточной конференции.

В начале текущего месяца «Автомобилист» провел хороший отрезок, выиграв три встречи кряду. В них екатеринбуржцы победили «Динамо» Рига (7:2), «Локо» (1:2) и еще рижское «Динамо» в овертайме (3:2).

Однако после поединка с латвийцами подопечные Билла Питерса больше не побеждали. Проблемная серия команды длится уже 5 матчей. А началась она с потери очков в дуэли с «Ак Барсом» 16 ноября (0:3).

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Затем «Автомобилист» потерпел поражение от «Торпедо» в серии буллитов (2:2, 0:2), а также был разгромлен этим же клубом в основное время (1:5). Позже «Авто» уступило «Трактору» в овертайме (3:4) и ЦСКА (1:5).

«Салават Юлаев»

Уфимская команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. За 32 поединка регулярного сезона она смогла заработать 41 очко.

В начале этого месяца «Салават Юлаев» дома обыграл «Куньлунь» в дополнительное время (3:2). А после паузы на Евротур уфимцы потерпели поражение от ЦСКА в Москве (3:5).

Позже подопечные Томи Ламсы взяли верх над «Динамо» Москва в овертайме (4:3) и уступили СКА в добавочном периоде (2:3). А 20 ноября «юлаевцы» одолели «Спартак» по буллитам (1:1, 3:2).

Затем команда из Уфы добыла две крупных победы. В этих играх «Салават Юлаев» прихлопнул «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2). А в последнем матче было поражение от СКА по буллитам (2:2, 1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.34, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.98.

С середины ноября «Автомобилист» затормозил. Команда Билла Питерса начала транжирить очки. Теперь ее могут спокойно сдвинуть с пятого места в Востоке.

В гостях уфимцы выложатся на максимум, чтобы оторваться от «Авто» на пару очков. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» или ничья за 1.72. 0