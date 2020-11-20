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    Справится ли «Витязь» у себя дома с «Северсталью»?

    «Витязь» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 20 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Северсталь»
    Евгений Катичев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на арене «Витязь» 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2020 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    В 26 поединках регулярного сезона команда, представляющая Подольск, набрала 25 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она находится на восьмой строчке.

    Перед небольшой паузой на матчи Евротура «Витязь» победил в трех встречах кряду. В конце октября «богатыри» разгромили «Динамо» Москва (5:1) и «Северсталь» (3:0).

    А 1 ноября подопечные Михаила Кравеца переиграли «Сочи» в дополнительное время (4:3). Затем прошло еще четыре матча. Во всех этих играх «витязи» уступили в основное время.

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    Все поединки команда из Подольска провела в родных стенах. Сперва «Витязь» уступил «Динамо» Москва (1:2). А позже он был разбит СКА (1:8). Поражениями закончились и две встречи со «Спартаком» (3:7; 1:3).

    «Северсталь»

    Череповецкий хоккейный клуб находится на данном этапе регулярного сезона на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками, добытыми в 25 матчах.

    В ходе всего сезона «Северсталь» выступает нестабильно. В текущем розыгрыше КХЛ «стальные» не выигрывали больше двух матчей подряд. А в пяти ноябрьских встречах эта команда победила лишь дважды.

    Одна из этих побед была зафиксирована 1 числа. На своем льду клуб из Череповца разгромил «Йокерит» (5:2). Но уже в следующем матче было поражение от «Барыса» (1:3).

    В другом поединке подопечные Андрея Разина победили «Динамо» Москва по буллитам (2:2, 3:1), а затем «Северсталь» уступила СКА (0:2) и «Спартаку» в дополнительное время (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, ничья оценивается в 4.14, а победа «Северстали» — в 2.67.

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    В недавнем матче в Череповце «Витязь» победил всухую (3:0). Однако в последнее время команда из Подольска у себя дома только проигрывает. Серия неудач в родных стенах дошла до пяти поединков.

    А «стальные» в пяти недавних гостевых играх никому не уступали четырежды. В предстоящем матче команда Андрея Разина сможет побороться с «богатырями» за 2 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» или ничья с коэффициентом 1.61. 0

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    «Витязь» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 20 ноября 2020 года. Прогноз на «Витязь» — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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