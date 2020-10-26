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    Сколько шайб «Барыс» сможет забросить в Новосибирске?

    «Сибирь» — «Барыс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 26 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Барыс»
    Алихан Асетов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 26 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Барыс».

    «Сибирь»

    Представители Новосибирска находятся на десятой строчке в конференции Востока. За 20 матчей команда завоевала 15 баллов и пропустила 65 голов — второй худший показатель.

    В текущем месяце «Сибирь» в основном теряет очки. С 6 по 19 число «снеговики» потерпели шесть поражений. Неприятная серия началась с проигрыша «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3).

    Затем в послематчевых бросках подопечные Николая Заварухина были слабее «Салавата Юлаева» (3:3, 0:1). А в других гостевых встречах «сибиряки» проиграли «Авангарду» (0:4) и «Торпедо» (2:3).

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    Не помогли «Сибири» и родные стены в двух следующих поединках, в которых «снеговики» уступили «Йокериту» (3:4) и «Ак Барсу» (1:3). Но в недавнем матче команда Заварухина взяла верх над «Трактором» (3:1).

    «Барыс»

    Казахстанская команда в 14 матчах набрала 16 очков. В таблице Востока она находится на девятой строчке, уступая «Амуру», который расположен в зоне плей-офф, лишь по дополнительным данным.

    В начале октября «Барыс» потерпел два поражения с одинаковым счетом в основное время. В этих встречах клуб из Нур-Султана уступил «Автомобилисту» (2:3) и «Северстали» (2:3).

    Однако в следующих трех матчах «снежные барсы» добыли победы. В дополнительное время казахстанцы взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (2:3), «Спартаком» (2:3) и «Ак Барсом» (0:1).

    А вот следующий овертайм «Барыс» не выдержал. В добавочном периоде подопечные Юрия Михайлиса проиграли «Йокериту» (4:5). Позже было поражение от «Ак Барса» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» в предстоящей игре оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Барыса» — 2.58.

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    После выхода из карантина казахстанская команда пытается пробиться в зону плей-офф. В своих матчах «снежные барсы» играют неплохо, включая гостевые поединки.

    А вот «Сибирь» с проблемной защитной в последних шести домашних встречах уступила четырежды. В этих матчах «снеговики» пропускали 2+ гола. Подопечные Михайлиса должны пользоваться слабыми сторонами хозяев. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Сибирь» — «Барыс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 26 октября 2020 года. Прогноз на «Сибирь» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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