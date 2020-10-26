«Динамо» Москва — «Витязь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 26 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Витязь».

«Динамо» Москва

Столичный коллектив опустился на шестое место в таблице Западной конференции. За 17 игр регулярки команда заработала 20 очков.

После хорошего отрезка из шести матчей без поражений «Динамо» Москва чаще начало транжирить баллы. В конце сентября бело-голубые уступили «Спартаку» по буллитам (4:4, 1:2).

А затем подопечные Владимира Крикунова проиграли «Трактору» (2:4). После победы над «Куньлунем» 4 октября (6:3) московский клуб уступил ЦСКА (0:2) и «Локомотиву» в овертайме (2:3).

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В трех недавних играх «Динамо» Москва одержало верх над СКА (4:3), еще раз влетело ЦСКА (1:2) и разгромило «Динамо» Минск (5:2).

«Витязь»

Хоккейный клуб из Подольска набрал 17 баллов в 18 играх. В турнирной таблице Запада он находится на девятом месте. За 18 встреч «витязи» пропустили 56 голов. Худший показатель в конференции имеет только «Сочи» (58).

В стартовых матчах октября «Витязь» одержал победы над «Авангардом» в серии буллитов (1:1, 3:2) и над «Динамо» Рига (6:1). А затем был разгром от «Локомотива» (0:5).

В другой встрече подопечные Михаила Кравеца оказались слабее «Ак Барса» по буллитам (2:2, 2:3), после чего «богатыри» разобрались с «Амуром» (6:3).

Далее «Витязь» потерпел поражения от «Автомобилиста» (3:4) и СКА (1:5), победил «Салават Юлаев» (4:3) и крупно влетел «Сочи» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва в предстоящем поединке оценивается в 1.61. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Витязя» — 4.36.

На своем льду бело-голубые играют против «Витязя» удачно. В семи из десяти недавних поединков динамовцы побеждали в основное время.

Сейчас, когда команде Крикунова нужны очки, хозяева вновь сделают все, чтобы выиграть. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с коэффициентом 1.61. 0