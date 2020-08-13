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    В игре с «Колорадо» «Аризона» сыграет на равных

    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 13 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
    Оливер Экман-Ларссон
    В 1/8 финала НХЛ «Колорадо» сыграет с «Аризоной». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 13 августа. Начало встречи — в 00:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Аризона».

    «Колорадо»

    Коллектив из Денвера, штат Колорадо, вернулся на лед после паузы 29 июля. В тот день в рамках предсезонной встречи эта команда победила «Миннесоту» (3:2).

    Затем «Колорадо» провел три поединка в группе 1/4 Запада. Заработав 5 очков, подопечные Джареда Беднара оказались в итоге на второй позиции.

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    В стартовых двух матчах группового раунда «Эвс» сыграли удачно. В них клуб из Денвера одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1) и раскатал «Даллас» (4:0).

    Победная серия «Колорадо» прервалась 8 августа. В заключительном поединке коллектив Беднара оказался слабее «Вегаса» в дополнительное время (3:4).

    «Аризона»

    Возобновление сезона НХЛ для команды из Глендейла, штат Аризона, началось 31 июля. В предсезонном матче этот коллектив был разгромлен «Вегасом» (1:4).

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    • А в плей-офф серии «Аризона» успела четырежды сыграть с «Нэшвиллом». В этой серии «Йотис» вышли победителями — 3:1.

    В стартовой встрече с «Предс» «койоты» одержали верх (4:3), но во втором поединке «Смэшвилл» сумел взять реванш (4:2).

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    5 августа «Аризона» победила соперников с разгромным счетом (4:1), а в заключительном матче коллектив Рика Токкета оказался сильнее в овертайме (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.70, а на победу «Аризоны» — 3.07.

    После рестарта НХЛ оба клуба демонстрировали неплохие результаты. Несмотря на статус фаворита, в очном матче «Колорадо» не сумеет обыграть «Йотис» крупно. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» с форой +1 за 1.61. 0

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