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    Смогут ли «Кэпс» обыграть «Айлендерс»?

    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Айлендерс»
    Александр Овечкин
    В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 12 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».

    «Вашингтон»

    После приостановки сезона в хоккее команда из округа Колумбия сыграла с «Каролиной» в предсезонке и победила «Кейнс» со счетом 3:2.

    Позже «Вашингтон» провел три поединка на групповой стадии, в которых команда Тодда Рирдена проиграла дважды и заняла третье место в посеве 1/4 Востока с 3 очками.

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    Первая встреча группы состоялась 3 августа. В ней «Кэпс» потерпели поражение от «Тампы-Бэй» в серии послематчевых бросков (2:2, 1:2).

    Еще одной неудачей для «Вашингтона» обернулся матч против «Филадельфии» (1:3). А единственная победа была добыта «Кэпс» в поединке с «Бостоном» (2:1).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский клуб из Бруклина 30 июля провел предсезонный матч против «Рейнджерс». В этом дерби «Айлс» вышли победителями (2:1).

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    • Затем в плей-офф команда Барри Троца сразилась с «Флоридой». Благодаря трем выигранным матчам «Айлендерс» повел в серии со счетом 3:1.

    В первом поединке против «котов» команда из Нью-Йорка победила с минимальной разницей (2:1), а позже она одержала верх более крупно (4:2).

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    Единственное поражение в серии «Айлендерс» потерпел 5 августа (2:3), однако через пару дней «Айлс» раскатали «Флориду» (5:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.50, а на победу «Айлендерс» — 2.73.

    После возобновления сезона «Кэпс» играют слабо и забивают мало, а клуб из Нью-Йорка набрал неплохую форму, которая позволит им зацепиться за нужный результат в первом поединке серии. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья за 1.63. 0

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    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 12 августа 2020 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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