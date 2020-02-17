«Нью-Джерси» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 17 февраля на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Коламбус».

«Нью-Джерси»

Клуб, представляющий Ньюарк, все еще находится в самом низу турнирной таблицы Столичного дивизиона с 52 баллами, заработанными в 57 встречах.

В первых двух поединках февраля «Нью-Джерси» потерпел поражения от «Далласа» в дополнительное время (2:3) и от «Монреаля» по буллитам (4:4, 0:1).

Но в следующих матчах подопечные Алена Насреддина на выезде разгромили «Филадельфию» (5:0) и легко разобрались с «Лос-Анджелесом» дома (3:0).

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12 февраля «Девс» оказались слабее «Флориды» (3:5), а чуть позже они легко справились с «Детройтом» (4:1). 15 числа этого месяца «Нью-Джерси» крупно проиграл «Каролине» (2:5).

«Коламбус»

Коллектив, который находится в штате Огайо, сейчас занимает последнее плей-офф место в таблице Столичного дивизиона с 71 баллом на счету, опережая ближайшего преследователя на 2 пункта.

После поражения 1 февраля от «Баффало» в дополнительное время (1:2) «Коламбус» сумел выиграть следующие три поединка.

Подопечные Джона Тортореллы одолели «Монреаль» (4:3), «Флориду» в овертайме (1:0) и «Детройт» (2:0). Но сейчас у «мундиров» имеются серьезные кадровые проблемы. В их Лазарете лежат девять хоккеистов.

Эти трудности повлияли на результаты последних четырех матчей. В них «Коламбус» проиграл «Колорадо» (1:2), в добавочном периоде уступил «Тампе-Бэй» (1:2) и «Баффало» (3:4), а также был слабее «Рейнджерс» в основное время (1:3).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3,03, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,24, а на победу «Коламбуса» — 2,09.

В игре в Ньюарке хозяева, которые в последнее время выступают гораздо лучше, постараются воспользоваться кадровыми потерями «Коламбуса». Наш прогноз на матч — победа «Нью-Джерси» с форой +1 за 1,58. 0