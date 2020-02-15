«Виннипег» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 15 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Виннипег» будет принимать «Сан-Хосе». Матч состоится 15 февраля на арене «Белл МТС». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Сан-Хосе».

«Виннипег»

Канадская хоккейная команда из провинции Манитоба имеет на своем счету 63 очка. Сейчас она находится на четвертом месте в таблице Центрального дивизиона.

1 февраля «Виннипег» дома проиграл «Бостону» (1:2). Этим поражением коллектив Пола Мориса продлил серию без побед до пяти матчей.

Но уже на следующий день неприятный отрезок был прерван. В родных стенах «воздушная армия» разгромила «Сент-Луис» (5:2). Затем канадцы в овертайме уступили «Нэшвиллу» (1:2).

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С 7 по 10 февраля «Виннипег» выиграл у «Сент-Луиса» (4:2), «Оттавы» (5:2) и «Чикаго» (5:2). А в последнем на сегодняшний день поединке коллектив Пола Мориса оказался слабее «Рейнджерс» (1:4).

«Сан-Хосе»

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда из штата Калифорния занимает седьмое место. За 56 матчей регулярки она сумела заработать всего 52 очка.

В финальной игре января «Сан-Хосе» у себя дома принимал «Ванкувер». В этой игре хозяева были разбиты канадцами со счетом 2:5.

Поражением для «изумрудных» завершилась и первая встреча февраля. На арене «САП Центр» подопечные Боба Бугнера всухую уступили «Тампе-Бэй» (0:3).

В следующих двух поединках «рыбы» победили. В гостях «Сан-Хосе» одолел «Калгари» (3:1) и «Эдмонтон» (6:3). Но 11 февраля коллектив из штата Калифорния был разгромлен «Калгари» (2:6).

Прогноз

Победа «Виннипега» оценивается в 2,25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Сан-Хосе» — 2,64.

На данном этапе турнира «Сан-Хосе» находится в плохой форме. А канадцы отстают от зоны плей-офф на 6 очков, поэтому они в каждой игре будут сражаться за победу. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 2,5 за 1,55. 0