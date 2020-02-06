«Чикаго» — «Бостон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Чикаго» будет принимать «Бостон». Матч состоится 6 февраля на арене «Юнайтед Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Бостон».

«Чикаго»

Коллектив из штата Иллинойс на данном этапе чемпионата занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона. За 53 поединка эта команда заработала 57 очков.

Совсем недавно подопечные Джереми Коллитона провели пятиматчевую победную серию. Она началась 12 января, когда «Чикаго» разобрался с «Анахаймом» (4:2).

Чуть позже «ястребы» в дополнительное время взяли верх над «Оттавой» (3:2). В других встречах «Би-хокс» были сильнее «Монреаля» (4:1), «Торонто» (6:2) и «Виннипега» (5:2).

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22 января «Чикаго» потерпел поражение от «Флориды» (3:4), а февраль команда Джереми Коллитона начала с победы над «Аризоной» по буллитам (2:2, 2:0). 5 числа этого месяца «дрозды» уступили «Миннесоте» в добавочном периоде (2:3).

«Бостон»

Представители штата Массачусетс сейчас уверенно лидируют в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 76 баллами, добытыми в ходе 54 матчей регулярки.

Коллектив Брюса Кэссиди находится в прекрасной форме. В последних шести встречах его подопечные победили пять раз. 17 января «Бостон» разгромил «Питтсбург» (4:1).

Но через два дня «медведи» получили от «Пенс» ответку в гостевом поединке (3:4). С того момента черно-золотые больше никому не проигрывают.

22 января «Бостон» одержал верх над «Вегасом» (3:2). А в февральских матчах «спицы» были сильнее «Виннипега» (2:1), «Миннесоты» (6:1) и «Ванкувера» (4:0).

Прогноз

Победа «Чикаго» оценивается в 2,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Бостона» — 2,12.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,67. 0