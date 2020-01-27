«Спартак» — «Куньлунь РС». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 27 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Куньлунь РС». Матч состоится 27 января на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Куньлунь РС».

«Спартак»

Сейчас московский коллектив имеет в своей копилке 66 очков, благодаря чему «народная команда» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

8 января «Спартак» в родных стенах потерпел поражение от «Йокерита» в овертайме (2:3), после чего красно-белые по буллитам уступили «Сочи» (1:1, 1:2).

В следующих двух гостевых встречах подопечные Олега Знарка разобрались с «Динамо» Минск (5:1) и «Северсталью» в дополнительное время (2:1).

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21 января «гладиаторы» оказались слабее минского «Динамо» (3:4), а затем «Спартак» всухую переиграл «Северсталь» (3:0) и «Торпедо» (4:0).

«Куньлунь РС»

По завершении 54 матчей регулярного чемпионата представители Пекина занимают 7 место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками на счету.

С 10 по 14 января китайский клуб проиграл в трех встречах кряду. В этих поединках «Куньлунь РС» был слабее ЦСКА (0:3), а также «Сибири» в основное время (3:4) и по буллитам (4:4, 2:1).

После этих неудачных матчей подопечные Курта Фрэйзера одолели «Ак Барс» и дважды с одинаковым счетом переиграли «Амур» (4:2).

25 января «Куньлунь РС» отправился в гости к «Йокериту». Ведя в матче 3:0, «драконы» умудрились пропустить четыре шайбы в ответ и потерпели поражение — 3:4.

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,12, на ничью — 3,95, а на победу «Куньлуня РС» — 3,05.

Несмотря на статус андердога, клуб из Китая в Москве постарается победить, но красно-белые не станут расстраивать свою публику. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,68. 0