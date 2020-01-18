«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 18 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 18 января на арене «Нассау Колизеум». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон».

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда из Бруклина сейчас занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 46 матчей этот коллектив заработал 60 очков.

Старт 2020 года получился для «Айлендерс» неудачным. 3 января команда Барри Троца уступила «Нью-Джерси» (1:2), а через пару дней она не справилась с «Торонто» (0:3).

Чуть позже «Айлс» дома одержали верх над «Колорадо» (1:0), после чего в Ньюарке гости в дополнительное время победили «Нью-Джерси» (2:2).

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Затем «Айлендерс» в овертайме проиграл «Бостону» (2:3), а также был разгромлен «Рейнджерс» (2:6). 15 января «Айлс» разнесли «Детройт» (8:2), но в последней встрече коллектив Троца вновь оказался слабее «синерубашечников» (2:3).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия имеет в своем активе 69 очков, которые были заработаны в 48 матчах. В таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона команда идет первой.

С 4 по 8 января «Вашингтон» победил в трех встречах. «Кэпс» были сильнее «Каролины» (4:3). Затем они в овертайме одолели «Сан-Хосе» (5:4) и в основное время разгромили «Оттаву» (6:1).

После этого подопечные Тодда Рирдена на выезде потерпели поражение от «Филадельфии» (2:3), а также на «Капитал Уан Арене» проиграли «Нью-Джерси» (1:5).

14 января «Вашингтон» легко разобрался с «Каролиной» (2:0). В последнем на данный момент поединке «Кэпс» взяли реванш у «Нью-Джерси» (5:2).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 2,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Вашингтона» — 2,41.

В поединке с лидером Столичного дивизиона «Айлс» предпочтут сыграть надежнее в защите. Наш прогноз — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,60. 0