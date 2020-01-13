«Аризона» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 13 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 13 января на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Питтсбург».

«Аризона»

Сейчас клуб из Глендейла имеет в своей копилке 47 матчей в текущем сезоне. В них команда завоевала 54 балла, благодаря чему заняла второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В заключительных трех встречах минувшего года «Аризона» уступила соперникам в основное время. Подопечные Рика Токкета были слабее «Нэшвилла» (2:3), «Вегаса» (1:4) и «Далласа» (2:4).

Но с 1 по 8 января «пустынные псы» провели отрезок из четырех кряду побед. «Йотис» одолели «Сент-Луис» (3:1), «Анахайм» (4:2), «Филадельфию» (6:2) и «Флориду» (5:2).

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В последних двух матчах коллектив из Глендейла вновь потерял очки. 10 числа «Аризона» была слабее «Тампы-Бэй» (0:4), а на следующий день команда потерпела поражение от «Каролины» (0:3).

«Питтсбург»

Команда из штата Пенсильвания успела сыграть в 44 матчах чемпионата, в ходе которых она заработала 59 баллов. В зачете Столичного дивизиона этот коллектив идет вторым.

В отличие от «Аризоны», «Питтсбург» концовку минувшего года провел удачно. Подопечные Майка Салливана дважды обыграли «Нэшвилл» (5:2; 6:4) и победили «Оттаву» (5:2).

Январь начался для «Пенс» с поражения в дополнительное время от «Сан-Хосе» (2:3). Затем в овертайме «Пингвинз» одолели «Монреаль» (3:2).

6 января «Питтсбург» дома был разгромлен «Флоридой» (1:4), после чего клуб из штата Пенсильвания взял верх над «Вегасом» (4:3) и «Колорадо» в добавочном периоде (4:3).

Прогноз

На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,00, а на победу «Питтсбурга» — 2,44.

Последние игры показывают, что у «Йотис» сейчас имеются проблемы в обороне, это будет на руку «Пенс». Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,86. 0