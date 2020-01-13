ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Монреаль»НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка Барбашева Криштиану РоналдуРоналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы «Арсенал»АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Арсенал» потерял очки, уверенные победы «Челси» и «МЮ»
  • 09:15
    • Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян
  • 07:23
    • «Бостон» и «Хьюстон» одержали разгромные победы
  • 00:40
    • «Интер» и «Аталанта» обменялись голами
  • 22:23
    • «Ливерпуль» удержал минимальную победу над «Тоттенхэмом»
  • 22:00
    • Гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»
  • 20:03
    • Рублев одержал победу на турнире в Дохе
  • 19:53
    • «Челси» крупно обыграл «Бернли» на «Стэмфорд Бридж»
    Все новости спорта

    «Пингвины» не проиграют в поединке с «Йотис»

    «Аризона» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 13 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Аризона» — «Питтсбург»
    Брандон Танев
    В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 13 января на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Питтсбург».
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
  • Играть!
    •

    «Аризона»

    Сейчас клуб из Глендейла имеет в своей копилке 47 матчей в текущем сезоне. В них команда завоевала 54 балла, благодаря чему заняла второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    В заключительных трех встречах минувшего года «Аризона» уступила соперникам в основное время. Подопечные Рика Токкета были слабее «Нэшвилла» (2:3), «Вегаса» (1:4) и «Далласа» (2:4).

    Но с 1 по 8 января «пустынные псы» провели отрезок из четырех кряду побед. «Йотис» одолели «Сент-Луис» (3:1), «Анахайм» (4:2), «Филадельфию» (6:2) и «Флориду» (5:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    В последних двух матчах коллектив из Глендейла вновь потерял очки. 10 числа «Аризона» была слабее «Тампы-Бэй» (0:4), а на следующий день команда потерпела поражение от «Каролины» (0:3).

    «Питтсбург»

    Команда из штата Пенсильвания успела сыграть в 44 матчах чемпионата, в ходе которых она заработала 59 баллов. В зачете Столичного дивизиона этот коллектив идет вторым.

    В отличие от «Аризоны», «Питтсбург» концовку минувшего года провел удачно. Подопечные Майка Салливана дважды обыграли «Нэшвилл» (5:2; 6:4) и победили «Оттаву» (5:2).

    Январь начался для «Пенс» с поражения в дополнительное время от «Сан-Хосе» (2:3). Затем в овертайме «Пингвинз» одолели «Монреаль» (3:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    6 января «Питтсбург» дома был разгромлен «Флоридой» (1:4), после чего клуб из штата Пенсильвания взял верх над «Вегасом» (4:3) и «Колорадо» в добавочном периоде (4:3).

    Прогноз

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,00, а на победу «Питтсбурга» — 2,44.

    Последние игры показывают, что у «Йотис» сейчас имеются проблемы в обороне, это будет на руку «Пенс». Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,86. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Эскобедо — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мерида — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Верона — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Анхель Корреа и Альваро Мората
  • Класико отменяется. «Барса» феерически провалила концовку матча с «Атлетико»
    • 14:04 10/01/2020     Зинедин Зидан
  • Зидан пошел по стопам Гвардиолы. «Реал» поиздевался над «Валенсией»
    • 14:02 09/01/2020     Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А
  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
    • 23:18 07/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аризона» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 13 января 2020 года. Прогноз на «Аризона» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • 11:37
    • «Барселона» ждет ответа от Хави
  • 11:03
    • Веретенников стал помощником Слуцкого в «Рубине»
  • 07:05
    • Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января Вчера в 08:030
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 11:19
    • Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «МЮ»
  • 09:58
    • Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
  • 09:44
    • «Милуоки» на выезде обыграл «Портленд»
    Лионель Месси Футбол Гений не в форме. Что происходит с Месси?Звездный аргентинец в последнее время столкнулся с трудностями 09/01/2020 в 18:050
  • 09:31
    • Серена Уильямс выиграла свой первый титул с 2017 года
  • 07:53
    • Касаткина вышла в основную сетку турнира в Австралии
  • 07:39
    • «Лацио» побил свой рекорд в Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие