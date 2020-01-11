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    «Баффало» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Баффало» — «Ванкувер»
    Джорди Бенн
    В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Ванкувер». Матч состоится 11 января на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Ванкувер».

    «Баффало»

    Сыграв в 43 поединках регулярки, клуб из Буффало завоевал 45 очков. Благодаря этому команда из штата Нью-Йорк занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    После победы в родных стенах над «Лос-Анджелесом» (3:2) «Баффало» потерпел четыре поражения кряду. Все началось с выездной осечки в противостоянии с «Оттавой» (1:3).

    Затем «Сэбс» 2 раза оказались слабее «Бостона» (0:3; 2:3) и уступили «Тампе-Бэй» (4:6). Чуть позже подопечные Ральфа Крюгера дважды выиграли.

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    3 января «Баффало» в дополнительное время одержал верх над «Эдмонтоном» (3:2), а через день «мечи» оказались сильнее «Флориды» (3:2).

    «Ванкувер»

    Канадский коллектив из провинции Британская Колумбия сейчас располагается на пятой позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона. В 43 поединках команда заработала 50 баллов.

    С 20 декабря по 5 января подопечные Трэвиса Грина никому не проигрывали. Эта серия началась с победы в дополнительное время над «Вегасом» (5:4).

    Затем «Ванкувер» был сильнее «Питтсбурга» (4:1), «Эдмонтона» (4:2), «Лос-Анджелеса» (3:2), «Калгари» (5:2), «Чикаго» (7:5) и «Рейнджерс» (2:1).

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    А 8 января «Накс» на выезде встретились с «Тампой-Бэй». В поединке на «Амали Арене» гости были разбиты «молниями» со счетом 9:2.

    Прогноз

    На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают 2,35, на ничью — 4,10, а на победу «Ванкувера» — 2,60.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,57. 0

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