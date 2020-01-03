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    В городе Хельсинки наш ждет голевой матч

    «Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 3 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на СКА
    Прогноз на «Йокерит» — СКА
    Артем Зуб
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать СКА. Матч состоится 3 января на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.25
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    «Йокерит»

    В 41 матче текущего сезона КХЛ представители Финляндии смогли заработать 55 очков, что позволяет им идти четвертыми в турнирной таблице Западной конференции.

    Со 2 по 17 декабря коллектив Лаури Марьямяки выиграл пять поединков кряду. В них «Йокерит» одолел «Салават Юлаев» (3:2), «Барыс» (4:2), «Сибирь» (4:3), «Спартак» (3:2) и «Динамо» Москва в овертайме (2:1).

    Данная серия прервалась поражением по буллитам в противостоянии с «Локомотивом» (4:4, 2:3). После этого «джокеры» одолели «Динамо» Рига (5:3) и в добавочном периоде переиграли «Локо» (4:3).

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    28 декабря команда из города Хельсинки в дополнительное время уступила «Сочи» (3:4), а через пару дней «Йокерит» разгромил «Витязь» (4:1).

    СКА

    В 43 поединках КХЛ представители Санкт-Петербурга смогли завоевать 61 балл. Этот показатель позволяет команде располагаться на 2 месте в турнирной таблице Западной конференции.

    17 декабря СКА в «Ледовом дворце» сразился с «Северсталью». В этой встрече «армейцы» в овертайме одолели «стальных» — 4:3, благодаря чему они продлили серию без поражений до 12 матчей.

    Но 19 декабря она прервалась. В родных стенах подопечные Алексея Кудашова уступили ЦСКА (0:1). Затем СКА трижды кряду одержал верх над своими оппонентами.

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    Питерцы были сильнее «Металлурга» Мг (2:1), «Барыса» (6:2) и «Сибири» (2:0). А в последнем матче 2019 года коллектив Кудашова в добавочном периоде проиграл «Северстали» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 4,10, а на победу СКА — 2,25.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    «Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 3 января 2020 года. Прогноз на «Йокерит» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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