«Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 3 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать СКА. Матч состоится 3 января на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.

«Йокерит»

В 41 матче текущего сезона КХЛ представители Финляндии смогли заработать 55 очков, что позволяет им идти четвертыми в турнирной таблице Западной конференции.

Со 2 по 17 декабря коллектив Лаури Марьямяки выиграл пять поединков кряду. В них «Йокерит» одолел «Салават Юлаев» (3:2), «Барыс» (4:2), «Сибирь» (4:3), «Спартак» (3:2) и «Динамо» Москва в овертайме (2:1).

Данная серия прервалась поражением по буллитам в противостоянии с «Локомотивом» (4:4, 2:3). После этого «джокеры» одолели «Динамо» Рига (5:3) и в добавочном периоде переиграли «Локо» (4:3).

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28 декабря команда из города Хельсинки в дополнительное время уступила «Сочи» (3:4), а через пару дней «Йокерит» разгромил «Витязь» (4:1).

СКА

В 43 поединках КХЛ представители Санкт-Петербурга смогли завоевать 61 балл. Этот показатель позволяет команде располагаться на 2 месте в турнирной таблице Западной конференции.

17 декабря СКА в «Ледовом дворце» сразился с «Северсталью». В этой встрече «армейцы» в овертайме одолели «стальных» — 4:3, благодаря чему они продлили серию без поражений до 12 матчей.

Но 19 декабря она прервалась. В родных стенах подопечные Алексея Кудашова уступили ЦСКА (0:1). Затем СКА трижды кряду одержал верх над своими оппонентами.

Питерцы были сильнее «Металлурга» Мг (2:1), «Барыса» (6:2) и «Сибири» (2:0). А в последнем матче 2019 года коллектив Кудашова в добавочном периоде проиграл «Северстали» (2:3).

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 4,10, а на победу СКА — 2,25.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0