ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству Леонид СлуцкийСлуцкий вернулся в Россию. Жаль, что в Европе у него не получилось Микель АртетаАртета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?
  • 10:16
    • Овечкин вышел на шестое место по голам в гостевых матчах
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
    Все новости спорта

    Взломает ли нападение «Кэпс» защиту «молний»?

    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 22 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
    Хоккеисты «Вашингтона»
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 22 декабря на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй».
    ×
    Хоккей. НХЛ 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.40
  • Играть!
    •

    «Вашингтон»

    За 36 поединков регулярного чемпионата клуб из округа Колумбия заработал 55 очков, благодаря чему он находится на первой позиции в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

    С 28 ноября по 7 декабря «Вашингтон» сумел победить в шести матчах кряду. Данный отрезок начался с двух домашних встреч. В них «Кэпс» были сильнее «Флориды» (4:3) и «Тампы-Бэй» в овертайме (4:3).

    Затем подопечные Тодда Рирдена разгромили «Детройт» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2), а чуть позже они одержали верх над «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Анахаймом» (3:2). Во встрече с «Каролиной» 10 декабря столичный клуб потерпел поражение (2:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В других поединках этого месяца «Вашингтон» одолел «Бостон» (3:2) и «Тампу-Бэй» (5:2), уступил «Коламбусу» (0:3), а также разобрался с «Нью-Джерси» (6:3).

    «Тампа-Бэй»

    В ходе 33 матчей регулярки клуб из штата Флорида завоевал 38 баллов. На данный момент этого достаточно для 6 строчки в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    8 декабря в родных стенах «Тампа-Бэй» разнесла «Сан-Хосе» (7:1), после чего она на глазах у своих болельщиков сама была разгромлена «Айлендерс» (1:5).

    Затем подопечные Джона Купера победили «Флориду» (2:1) и разобрались с «Бостоном» (3:2), после чего «молнии» потерпели поражение от «Вашингтона» (2:5).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    18 декабря «Тампа-Бэй» в дополнительное время одержала верх над «Оттавой» (4:3), а в последнем поединке клуб из штата Флорида в овертайме уступил «Далласу» (3:4).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 4,30, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,34.

    «Кэпс» уже обыгрывали «молний» по ходу нынешнего сезона. Дома они вновь смогут это сделать. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,88. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Мальорка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило
    • 22:59 19/12/2019     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019     Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей
    • 04:14 15/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • 12:56
    • «Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив «Куньлунь»
  • 12:40
    • «Адмирал» во Владивостоке крупно обыграл минское «Динамо»
  • 10:49
    • ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
    Такуми Минамино Футбол «Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?Японский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» Вчера в 20:381
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 12:26
    • Иньеста может сменить Японию на Аргентину
  • 10:32
    • Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян
  • 10:00
    • «Голден Стэйт» прервал серию из пяти поражений подряд
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:581
  • 08:50
    • «Наполи» нацелился на хавбека «Сассуоло»
  • 08:36
    • Манджукич может продолжить карьеру в Катаре
  • 08:20
    • Вернер — лучший игрок Бундеслиги в ноябре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие