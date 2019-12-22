«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 22 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 22 декабря на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй».

«Вашингтон»

За 36 поединков регулярного чемпионата клуб из округа Колумбия заработал 55 очков, благодаря чему он находится на первой позиции в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

С 28 ноября по 7 декабря «Вашингтон» сумел победить в шести матчах кряду. Данный отрезок начался с двух домашних встреч. В них «Кэпс» были сильнее «Флориды» (4:3) и «Тампы-Бэй» в овертайме (4:3).

Затем подопечные Тодда Рирдена разгромили «Детройт» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2), а чуть позже они одержали верх над «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Анахаймом» (3:2). Во встрече с «Каролиной» 10 декабря столичный клуб потерпел поражение (2:5).

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В других поединках этого месяца «Вашингтон» одолел «Бостон» (3:2) и «Тампу-Бэй» (5:2), уступил «Коламбусу» (0:3), а также разобрался с «Нью-Джерси» (6:3).

«Тампа-Бэй»

В ходе 33 матчей регулярки клуб из штата Флорида завоевал 38 баллов. На данный момент этого достаточно для 6 строчки в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

8 декабря в родных стенах «Тампа-Бэй» разнесла «Сан-Хосе» (7:1), после чего она на глазах у своих болельщиков сама была разгромлена «Айлендерс» (1:5).

Затем подопечные Джона Купера победили «Флориду» (2:1) и разобрались с «Бостоном» (3:2), после чего «молнии» потерпели поражение от «Вашингтона» (2:5).

18 декабря «Тампа-Бэй» в дополнительное время одержала верх над «Оттавой» (4:3), а в последнем поединке клуб из штата Флорида в овертайме уступил «Далласу» (3:4).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 4,30, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,34.

«Кэпс» уже обыгрывали «молний» по ходу нынешнего сезона. Дома они вновь смогут это сделать. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,88. 0