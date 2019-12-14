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    «Айлендерс» дома не разочарует своих болельщиков

    «Айлендерс» — «Баффало». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Баффало»
    Брок Нельсон
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Баффало». Матч состоится 14 декабря на арене «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Баффало».

    «Айлендерс»

    Приняв участие в 30 матчах регулярного чемпионата, клуб из Нью-Йорка заработал 44 балла, чего пока достаточно для второго места в Столичном дивизионе.

    1 декабря «Айлендерс» дома уверенно переиграл «Коламбус» (2:0). Благодаря победе этот коллектив прервал трехматчевую серию поражений.

    Затем подопечные Барри Троца разгромили «Детройт» (4:1), но чуть позже они оказались слабее «Монреаля» (2:4). 6 декабря «Айлс» в овертайме одержали верх над «Вегасом» (3:2).

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    А несколькими днями позже клуб из Нью-Йорка проиграл «Далласу» (1:3). Две последние встречи «Айлендерс» провел удачно, победив «Тампу-Бэй» (5:1) и «Флориду» (3:1).

    «Баффало»

    Команда, представляющая штат Нью-Йорк, сыграла в 33 поединках регулярного первенства. Заработав 38 очков, она заняла вторую позицию в рейтинге Атлантического дивизиона.

    Декабрьские матчи начались для коллектива Ральфа Крюгера с поражения в овертайме от «Торонто» (1:2), после чего «Сэбс» дома разгромили «Нью-Джерси» (7:1).

    6 декабря «Баффало» проиграл «Калгари» (3:4), а спустя день «мечи» не справились с «Ванкувером» в дополнительное время (5:6).

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    Но следующие встречи «Сэбс» выиграли. В этих поединках «Баффало» одолел «Эдмонтон» в добавочном периоде (3:2), а также разобрался с «Сент-Луисом» (5:2) и «Нэшвиллом» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,98, на ничью — 4,10, а на победу «Баффало» — 4,30.

    Сейчас обе команды решают важные турнирные задачи, но у себя дома «Айлс» постараются подтвердить статус фаворитов. Наш прогноз — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1,57. 0

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    «Айлендерс» — «Баффало». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Айлендерс» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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