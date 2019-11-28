«Питтсбург» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 28 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Ванкувер». Матч состоится 28 ноября на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Ванкувер».

«Питтсбург»

В 24 встречах в рамках регулярки команда из штата Пенсильвания заработала 30 очков. В Столичном дивизионе она сейчас занимает четвертую позицию.

17 ноября «Питтсбург» в родных стенах не оставил никаких шансов «Торонто» (6:1). Но затем коллектив Майка Салливана дважды проиграл.

20 и 22 ноября «Пенс» встретились с «Айлендерс». В этом противостоянии исход поединков был определен в овертаймах, где «Пингвинз» дважды проиграли (4:5; 3:4).

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Но после потери очков в матчах с «Айлс» «Питтсбург» дома уверенно разобрался с «Нью-Джерси» (4:1). А через несколько дней подопечные Майка Салливана в дополнительное время взяли верх над «Калгари» (3:2).

«Ванкувер»

Канадская команда из провинции Британская Колумбия замыкает тройку сильнейших в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В 25 встречах этот коллектив набрал 28 очков.

С 15 по 20 ноября «Накс» приняли участие в трех поединках. Во всех них подопечные Трэвиса Грина проиграли. Дома «Ванкувер» уступил «Далласу» (2:4) и «Колорадо» в овертайме (4:5).

А затем канадцы еще раз встретились с командой из Техаса и были разгромлены «шерифами» (6:1), после чего «Ванкувер» дважды победил.

«Накс» уверенно разобрались с «Нэшвиллом» (6:3) и одолели «Вашингтон» по буллитам (1:1, 1:0). Но чуть позже подопечные Трэвиса Грина оказались слабее «Филадельфии» (1:2).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в основное время букмекеры дают коэффициент 1,94, на ничью — 4,30, а на победу «Ванкувера» — 3,25.

В недавних домашних встречах команда Салливана пока не проигрывала. В родных стенах «Пенс» выступают хорошо. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,55. 0