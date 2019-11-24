«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 24 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».

«Йокерит»

На данном этапе турнира клуб из города Хельсинки успел принять участие в 28 поединках регулярки. Сейчас с 34 очками в своей копилке команда находится на 7 строчке в таблице Западной конференции.

В последнее время представители Финляндии удачно выступают отрезками по два матча. 24 октября «джокеры» одолели ЦСКА, а затем они разобрались с «Северсталью» в овертайме (1:2).

А после поражений от «Спартака» (4:2) и «Локомотива» (1:4) «Йокерит» сумел победить «Торпедо» (3:1) и «Куньлунь РС» (2:3). Но чуть позже подопечные Лаури Марьямяки вновь проиграли.

Все прогнозы на КХЛ

По буллитам финны уступили «Адмиралу» (2:2, 3:2). А в основное время матча 17 ноября они были разгромлены «Амуром» (4:1). Затем «Йокерит» вновь дважды победил, оказавшись сильнее «Трактора» (2:5) и «Динамо» Москва (3:1).

«Локомотив»

Сейчас представители Ярославля находятся ниже «Йокерита» в таблице Запада, отставая всего на 1 пункт. За 30 матчей регулярки этот коллектив заработал 33 балла.

После победы над «джокерами» в Финляндии (1:4) «Локо» сумел обыграть СКА (1:2), а затем в родных стенах команда потерпела поражение от «Адмирала» (2:5).

Следующие три встречи парни из Ярославля также провели на «Арене-2000». Все домашние поединки хозяева выиграли. «Локомотив» одолел «Сибирь» (2:0), «Нефтехимик» (6:3) и «Салават Юлаев» (5:1).

Но 20 ноября «железнодорожники» в серии буллитов оказались слабее «Спартака» (3:3, 1:0). А спустя несколько дней подопечные Майка Пелино уверенно разобрались с «Сочи» (2:5).

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 4,00, а на победу «Локомотива» — 2,60.

Безусловно, финны захотят поквитаться с клубом из Ярославля за разгром в октябре, кроме того, «Локо» является одним из конкурентов «джокеров» по таблице Западной конференции. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2 с коэффициентом 1,62. 0