ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Айлендерс»НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари» Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Реабилитируются ли «Кэпс» за неудачу в Нью-Йорке?

    «Вашингтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз на «Вашингтон» — «Ванкувер»
    Радко Гудаш
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Ванкувер». Матч состоится 23 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Ванкувер».
    ×
    Хоккей. НХЛ 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 3.45
  • Играть!
    •

    «Вашингтон»

    За 24 матча регулярного чемпионата столичный клуб сумел заработать 36 очков, благодаря чему он лидирует в турнирной таблице своего дивизиона.

    Но в последних встречах команда из округа Колумбия часто теряет баллы. После уверенной победы над «Вегасом» (5:2) «Кэпс» в серии буллитов оказались слабее «Аризоны» (3:3, 0:2).

    Затем «Вашингтон» в послематчевых бросках взял верх над «Филадельфией» (1:1, 1:2), а чуть позже подопечные Тодда Рирдена уступили «Монреалю» (2:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Успехом в серии буллитов обернулась встреча с «Бостоном» (2:2, 1:2), а спустя пару дней «Кэпс» взяли верх над «Анахаймом» (5:2). 21 ноября в Нью-Йорке гости были разгромлены «Рейнджерс» (4:1).

    «Ванкувер»

    Канадский коллектив из провинции Британская Колумбия успел принять участие в 23 матчах сезона. В них команда набрала 26 баллов и заняла 3 место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    Но последние результаты этого клуба нельзя назвать выдающимися. С 6 по 10 ноября «Накс» уступили «Сент-Луису» в овертайме (1:2), а также проиграли «Чикаго» (5:2), «Виннипегу» (4:1) и «Нью-Джерси» (1:2).

    13 ноября эта серия неудач прервалась победой во встрече с «Нэшвиллом» (5:2), но затем «Ванкувер» вновь начал терять очки. Сперва подопечные Трэвиса Грина не справились с «Далласом» (2:4).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    А чуть позже в овертайме канадцы оказались слабее «Колорадо» (4:5) и были разгромлены «Далласом» (6:1). 22 ноября «Ванкувер» в гостях разобрался с «Нэшвиллом» (3:6).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают 1,92, на ничью — 4,50, а на победу «Ванкувера» — 3,25.

    Сейчас к «Вашингтону» подбираются конкуренты, поэтому «Кэпс» не стоит терять очки в подобных поединках. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Оттава — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вашингтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • 11:45
    • Алаев может сменить Прядкина на посту президента РПЛ
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы в Японии
  • 08:56
    • Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • Экспресс дня

  • «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы
  • 3.20
    •
  • 11:58
    • «Милан» включился в борьбу за форварда «Челси»
  • 11:31
    • Оздоев: Оцениваю выступление сборной России в отборе на Евро-2020 на пятерку
  • 11:15
    • Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
  • 09:41
    • «Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Финикс»
  • 09:25
    • Бейл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие