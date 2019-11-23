«Вашингтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 23 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Ванкувер». Матч состоится 23 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Ванкувер».

«Вашингтон»

За 24 матча регулярного чемпионата столичный клуб сумел заработать 36 очков, благодаря чему он лидирует в турнирной таблице своего дивизиона.

Но в последних встречах команда из округа Колумбия часто теряет баллы. После уверенной победы над «Вегасом» (5:2) «Кэпс» в серии буллитов оказались слабее «Аризоны» (3:3, 0:2).

Затем «Вашингтон» в послематчевых бросках взял верх над «Филадельфией» (1:1, 1:2), а чуть позже подопечные Тодда Рирдена уступили «Монреалю» (2:5).

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Успехом в серии буллитов обернулась встреча с «Бостоном» (2:2, 1:2), а спустя пару дней «Кэпс» взяли верх над «Анахаймом» (5:2). 21 ноября в Нью-Йорке гости были разгромлены «Рейнджерс» (4:1).

«Ванкувер»

Канадский коллектив из провинции Британская Колумбия успел принять участие в 23 матчах сезона. В них команда набрала 26 баллов и заняла 3 место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Но последние результаты этого клуба нельзя назвать выдающимися. С 6 по 10 ноября «Накс» уступили «Сент-Луису» в овертайме (1:2), а также проиграли «Чикаго» (5:2), «Виннипегу» (4:1) и «Нью-Джерси» (1:2).

13 ноября эта серия неудач прервалась победой во встрече с «Нэшвиллом» (5:2), но затем «Ванкувер» вновь начал терять очки. Сперва подопечные Трэвиса Грина не справились с «Далласом» (2:4).

А чуть позже в овертайме канадцы оказались слабее «Колорадо» (4:5) и были разгромлены «Далласом» (6:1). 22 ноября «Ванкувер» в гостях разобрался с «Нэшвиллом» (3:6).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают 1,92, на ничью — 4,50, а на победу «Ванкувера» — 3,25.

Сейчас к «Вашингтону» подбираются конкуренты, поэтому «Кэпс» не стоит терять очки в подобных поединках. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,53. 0