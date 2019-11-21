ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2020Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020 Россия — Сан-МариноНе оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-Марино Златан ИбрагимовичCледующий клуб Златана: с кем швед снова будет покорять Европу?
  • 10:00
    • Официально: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»
  • 08:59
    • «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Финикс» уступил «Сакраменто»
  • 07:20
    • «Тоттенхэм» согласовал контракт с Моуринью
  • 07:05
    • Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
  • 00:39
    • Сборная России закончила отбор Евро-2020 разгромом Сан-Марино
  • 22:51
    • «Тоттенхэм» уволил Почеттино
  • 00:47
    • Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия победила Азербайджан
    Все новости спорта

    Порадуют ли соперники голами публику в Балашихе?

    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист»
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 21 ноября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист».
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.90
  • Играть!
    •

    «Авангард»

    Сейчас омский коллектив находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 29 матчах команда заработала 40 очков.

    В последних поединках подопечные Боба Хартли демонстрируют хорошие результаты. Его коллектив выиграл пять встреч из шести в ноябре.

    Сперва «Авангард» дома победил «Амур» (3:2) и «Динамо» Москва (4:3), после чего в Казани гости потерпели поражение от «Ак Барса» (3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем «ястребы» взяли верх над «Северсталью» (1:5) и по буллитам разобрались с «Динамо» Минск (1:2). А 18 ноября «Авангард» одолел «Салават Юлаев» (4:1).

    «Автомобилист»

    На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции с 30 очками, заработанными в 26 играх.

    29 октября «авто» продлило свою серию поражений до семи матчей, уступив на выезде «Сибири» (3:0). Но этот ужасный отрезок прервался в последний день месяца.

    В Казахстане на «Барыс Арене» гости в овертайме переиграли «Барыс» (3:4), а чуть позже «Автомобилист» взял верх над «Трактором» (3:5).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    13 ноября в родных стенах клуб из Екатеринбурга разгромил «Сочи» (5:1), после чего команда Мартемьянова еще раз победила «Трактор» (2:4). А затем в Нур-Султане в добавочном периоде его подопечные были слабее «Барыса» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,84, на ничью — 4,10, а на победу «Автомобилиста» — 3,75.

    Сейчас оба коллектива стремятся заработать баллы в каждом поединке. В очном противостоянии соперники сыграют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  4.26
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Завтра в 12:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Емельяненко — Кокляев
  • Бокс
  • 29/11/2019 в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче
  • Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
    • 14:33 17/11/2019     Уле Гуннар Сульшер
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
    • 20:57 14/11/2019     Гарри Кейн
  • Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и Черногории
    • 17:49 15/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2019 года. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. «Каролина» победила «Чикаго», «Питтсбург» уступил «Айлендерс», «Сент-Луис» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 ноября 08:420
  • 00:27
    • Моуринью может прийти на смену Почеттино
  • 23:21
    • Рублев вывел Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Испанией
  • 23:00
    • Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
    Касорла стал ключевым игроком сборной Испании Футбол Несмотря на смену тренера, Испания на правильном путиРеакция прессы на матч Испания — Румыния Вчера в 21:060
  • Экспресс дня

  • Добудут ли «Авангард» и «Спартак» победы?
  • 2.60
    •
  • 07:36
    • Джикия: В сборной не должно быть никаких клубных пристрастий
  • 01:06
    • Латвия обыграла Австрию, Польша одолела Словению, Македония выиграла у Израиля
  • 00:50
    • Германия разгромила Северную Ирландию, Нидерланды поиздевались над Эстонией
    Иван Ракитич Футбол Трансферный дайджест. 12-18 ноябряГде продолжит карьеру звезда «Барселоны», избавится ли «Реал» от ненужного форварда, удержат ли «Крылья» лучшего бомбардира РПЛ и другие трансферные новости последних дней 18/11/2019 в 20:130
  • 22:09
    • «Торпедо» обыграло минское «Динамо»
  • 20:59
    • Гендиректор «Зенита» об интересе к Андрессону: Не смешите меня, а то у меня губы потрескаются
  • 20:46
    • «Зенит» заинтересован в наставнике сборной Швеции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие