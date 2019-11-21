«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 21 ноября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист».

«Авангард»

Сейчас омский коллектив находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 29 матчах команда заработала 40 очков.

В последних поединках подопечные Боба Хартли демонстрируют хорошие результаты. Его коллектив выиграл пять встреч из шести в ноябре.

Сперва «Авангард» дома победил «Амур» (3:2) и «Динамо» Москва (4:3), после чего в Казани гости потерпели поражение от «Ак Барса» (3:0).

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Затем «ястребы» взяли верх над «Северсталью» (1:5) и по буллитам разобрались с «Динамо» Минск (1:2). А 18 ноября «Авангард» одолел «Салават Юлаев» (4:1).

«Автомобилист»

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции с 30 очками, заработанными в 26 играх.

29 октября «авто» продлило свою серию поражений до семи матчей, уступив на выезде «Сибири» (3:0). Но этот ужасный отрезок прервался в последний день месяца.

В Казахстане на «Барыс Арене» гости в овертайме переиграли «Барыс» (3:4), а чуть позже «Автомобилист» взял верх над «Трактором» (3:5).

13 ноября в родных стенах клуб из Екатеринбурга разгромил «Сочи» (5:1), после чего команда Мартемьянова еще раз победила «Трактор» (2:4). А затем в Нур-Султане в добавочном периоде его подопечные были слабее «Барыса» (3:2).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,84, на ничью — 4,10, а на победу «Автомобилиста» — 3,75.

Сейчас оба коллектива стремятся заработать баллы в каждом поединке. В очном противостоянии соперники сыграют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,64. 0